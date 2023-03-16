У Литві відкривається перше відділення "Нової Пошти"

Компанія “Нова Пошта” 20 березня відкриє перше відділення Nova Post у Вільнюсі. Наразі у службі доставки вирішують проблему мовного питання.

Про це розповів співвласник "Нової Пошти" Вячеслав Климов, повідомляє Forbes.

За його словами, литовська мова обов'язково повинна бути, але є проблема з українською, яку в Литві знають ще менше, ніж російську. Такі складні питання, повʼязані з мовами в тому числі і для представників сервісної індустрії дуже важливі.

"В Польщі мовне питання було простіше — польська та українська. Шо робити в Литві — питання складніше. Російською я розмовляти не хочу зі своїми клієнтами", — зазначив бізнесмен.

Відділення у Вільнюсі буде вантажним. У ньому можна буде відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

Також вантажне відділення "Нова пошта" відкрила у Варшаві. Загалом у 2022 році "Нова пошта" за 3 місяці відкрила у Польщі 18 власних відділень у найбільших польських містах: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі.

Також "Нова пошта" планує відкрити власні відділення у Німеччині, Чехії та Румунії у другому кварталі цього року.