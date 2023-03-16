В Литве открывается первое отделение "Новой почты"

Компания "Новая Почта" 20 марта откроет первое отделение Nova Post в Вильнюсе. В службе доставки решают проблему языкового вопроса.

Об этом рассказал совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов, сообщает Forbes.

По его словам, литовский язык обязательно должен быть, но есть проблема с украинским, который в Литве знают еще меньше, чем русский. Такие сложные вопросы, связанные с языками, в том числе и для представителей сервисной индустрии, очень важны.

"В Польше языковой вопрос был проще — польский и украинский. Что делать в Литве — вопрос сложнее. На русском я разговаривать не хочу со своими клиентами", — отметил бизнесмен.

Отделение в Вильнюсе будет грузовым. В нем можно будет отправлять и получать посылки весом до 1000 кг.

Также грузовое отделение "Новая почта" открыла в Варшаве. В 2022 году "Новая почта" за 3 месяца открыла в Польше 18 собственных отделений в крупнейших польских городах: 6 отделений Nova Post в Варшаве, по 2 отделения в Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани и по одному - в Жешуве и Лодзи .

Также "Новая почта" планирует открыть свои отделения в Германии, Чехии и Румынии во втором квартале этого года.