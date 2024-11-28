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ЄС зробив крок до виділення Україні 18 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії
Євросоюз підписав меморандум про надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 18,1 млрд євро в межах пакету підтримки G7. Фінансування здійснюється за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Було підписано меморандум про взаєморозуміння, необхідний для виділення 18,1 млрд євро", - написав Шмигаль.
Голова уряду підкреслив, що це частина пакета G7 на суму 50 млрд доларів, який забезпечується прибутками від заморожених російських активів.
"Такий крок — це не лише підтримка, але й прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну", - підсумував він.
Delo.ua повідомляло, що Україна планує конфіскувати всі заморожені російські активи на суму близько $300 млрд. Зазанчається, що робота у цьому напрямі триває. Сполучені Штати, зокрема, підтримують повну конфіскацію, і Конгрес вже надав відповідні повноваження адміністрації, ухваливши REPO Act.
Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.