ЄС зробив крок до виділення Україні 18 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії

Євросоюз підписав меморандум про надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 18,1 млрд євро в межах пакету підтримки G7. Фінансування здійснюється за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Було підписано меморандум про взаєморозуміння, необхідний для виділення 18,1 млрд євро", - написав Шмигаль.

Голова уряду підкреслив, що це частина пакета G7 на суму 50 млрд доларів, який забезпечується прибутками від заморожених російських активів.

"Такий крок — це не лише підтримка, але й прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну", - підсумував він.

Delo.ua повідомляло, що Україна планує конфіскувати всі заморожені російські активи на суму близько $300 млрд. Зазанчається, що робота у цьому напрямі триває. Сполучені Штати, зокрема, підтримують повну конфіскацію, і Конгрес вже надав відповідні повноваження адміністрації, ухваливши REPO Act.

Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.