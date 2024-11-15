Україна залучить понад $1 млрд від Світового банку та €150 млн від ЄС

Україна залучить понад $1 млрд пільгової позики від Світового банку та €150 млн від Європейського Союзу. Відповідні рішення уряд ухвалив у п'ятницю, 15 листопада.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що понад $1 млрд пільгової позики від Світового банку акумульовані завдяки урядам Японії та Великої Британії.

Додаткові €150 млн від Євросоюзу будуть спрямовані на відновлення портової інфраструктури та проєкти швидкої відбудови.

"65 млн євро з цих коштів спрямуємо на фінансування програми безкоштовного харчування учнів початкових класів у 2025 році. Це програма, яку ініціював президент України, і яка вже працює. Тепер ми забезпечуємо необхідні кошти, аби вона працювала і наступного року", - написав Шмигаль.

Він також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення уряд залучив понад $100 млрд зовнішнього фінансування. Найбільше коштів Україна отримала від ЄС, США, МВФ, Японії та Канади.

Нагадаємо, 8 листопада міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку для Східної Європи Боб Сом уклали угоду на надання гранту в рамках проєкту "PEACE in Ukraine" (Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні).

Згідно з угодою, до України надійде:

$1,35 млрд як грант від Сполучених Штатів Америки;

10,8 млн євро з Цільового фонду багатьох донорів для економічного відновлення України.

Проєкт "PEACE in Ukraine" дозволив Україні залучити майже $28 млрд і понад 1,4 млрд євро від початку повномасштабного вторгнення.

Додамо, Світовий банк допоміг Україні залучити понад $37 мільярдів до бюджету з лютого 2022 року через низку програм, спрямованих на підтримку під час війни.

Загалом Світовий банк започаткував сім проєктів в Україні, включно з соціальною підтримкою населення, відновленням енергетичної та транспортної інфраструктури, а також систем охорони здоров'я та освіти. Основними донорами стали США, Японія, Великобританія та Норвегія.