Єврокомісія схвалила виділення Україні €4,1 млрд в межах Ukraine Facility

Європейська комісія погодила другий запланований платіж для України на суму близько 4,1 млрд євро в межах ініціативи ЄС Ukraine Facility.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ЄК дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу.

"Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе 16,1 млрд євро", - заявив Шмигаль.

У Міністерстві економіки України нагадали, що цей механізм підтримки України спрямований на забезпечення макрофінансової стабільності та ефективної роботи державних інституцій.

"Я вдячна нашим партнерам за довіру та системну підтримку. Зараз же ми зосереджені на досягненні виконання індикаторів четвертого кварталу", - заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Україна виконала всі дев'ять індикаторів Плану Ukraine Facility

В Мінекономіки також зазначили, що після оцінки другого звіту України, поданого у жовтні, Єврокомісія підтвердила виконання всіх дев'яти індикаторів Плану Ukraine Facility для отримання другого траншу. Ці індикатори були спрямовані, зокрема, на:

Підвищення ефективності у боротьбі з корупцією. Україна збільшила штат Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), а також внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів для підвищення ефективності боротьби з корупцією. Зокрема, було вдосконалено правову базу для укладення угод про визнання винуватості.

Покращення регуляторного середовища. Україна ухвалила План дій щодо зменшення навантаження на бізнес шляхом перегляду та усунення дублюючих норм, дерегуляції господарської діяльності та цифровізації адміністративних процедур.

Оновлена Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Її метою є зміцнення соціальної згуртованості та підвищення добробуту і безпеки українців через більш демократичну, децентралізовану та інклюзивну багаторівневу систему управління.

Новий закон про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення. Цей закон є першим кроком до імплементації відповідного законодавства ЄС та боротьби з промисловим забрудненням.

Після того як Єврокомісія позитивно оцінила виконання Україною дев'яти індикаторів Плану України з реалізації Ukraine Facility за третій квартал 2024 року, звіт передається до Ради ЄС для ухвалення Імплементаційного рішення. І після цього транш у розмірі близько 4,1 млрд євро буде спрямований до державного бюджету України.

Загалом за три квартали 2024 році Україна виконала 25 індикаторів Плану України для Ukraine Facility. До кінця року залишилося виконати 11 індикаторів, звіт про їхнє виконання Україна подасть до Єврокомісії на початку 2025 року.