Еврокомиссия одобрила выделение Украине €4,1 млрд в рамках Ukraine Facility

Европейская комиссия согласовала второй запланированный платеж для Украины на сумму около 4,1 млрд евро в рамках инициативы ЕС Ukraine Facility.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, ЕК дала положительную оценку реформам и отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша.

"Рассчитываем на быстрое согласование решения со стороны Совета ЕС. После этого общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро", — заявил Шмыгаль.

В Министерстве экономики Украины напомнили, что этот механизм поддержки Украины направлен на обеспечение макрофинансовой стабильности и эффективной работы государственных институций.

"Я благодарна нашим партнерам за доверие и системную поддержку. Сейчас мы сосредоточены на достижении выполнения индикаторов четвертого квартала", — заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Украина выполнила все девять индикаторов Плана Ukraine Facility

В Минэкономики также отметили, что после оценки второго отчета Украины, представленного в октябре, Еврокомиссия подтвердила выполнение всех девяти индикаторов Плана Ukraine Facility для получения второго транша. Эти индикаторы были направлены, в частности, на:

Повышение эффективности борьбы с коррупцией. Украина увеличила штат Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также внесла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс для повышения эффективности борьбы с коррупцией. В частности, была усовершенствована правовая база для заключения соглашений о признании виновности.

Улучшение регуляторной среды. Украина приняла План действий по уменьшению нагрузки на бизнес путем пересмотра и устранения дублирующих норм, дерегуляции хозяйственной деятельности и цифровизации административных процедур.

Обновлена Государственная стратегия регионального развития на 2021-2027 годы. Ее целью является укрепление социальной сплоченности и повышение благосостояния и безопасности украинцев посредством более демократической, децентрализованной и инклюзивной многоуровневой системы управления.

Новый закон о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения. Этот закон является первым шагом к имплементации соответствующего законодательства ЕС и борьбе с промышленным загрязнением.

После того, как Еврокомиссия положительно оценила выполнение Украиной девяти индикаторов Плана Украины по реализации Ukraine Facility за третий квартал 2024 года, отчет передается в Совет ЕС для принятия Имплементационного решения. И после этого транш в размере около 4,1 млрд евро будет направлен в государственный бюджет Украины.

За три квартала 2024 года Украина выполнила 25 индикаторов Плана Украины для Ukraine Facility. До конца года осталось выполнить 11 индикаторов, отчет об их выполнении Украина представит в Еврокомиссию в начале 2025 года.