Рада приняла закон о соглашениях со следствием, необходимый для реализации Ukraine Facility

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №12039 о соглашениях со следствием. Это индикатор выполнения Плана Украины по реализации инициативы ЕС Ukraine Facility, нацеленный на усиление антикоррупционной инфраструктуры и усовершенствование законодательства в соответствии с мировыми стандартами.

Об этом сообщило Министерство экономики.

Как отметил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев, этот законопроект обеспечит более высокую эффективность судебных решений по делам о коррупции, в том числе и в отношении высокопоставленных чиновников и улучшит динамику вынесения приговоров. Это положительно скажется на бизнес-среде и привлечении инвестиций.

"Минэкономики как национальный координатор выполнения Плана оказывает поддержку ответственным органам власти и продолжит обеспечивать координацию реализации Ukraine Facility", – добавил он.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что этот законопроект получил поддержку от САП и НАБУ. За него проголосовали 263 народных избранника.

В чем суть закона о соглашениях со следствием

Закон об усовершенствовании соглашений о признании виновности в коррупционных уголовных производствах нацелен на повышение эффективности расследований и ускорение судебного разбирательства топ-коррупционных дел. Кроме того, он вносит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые:

усовершенствуют процедуры соглашений со следствием;

отменят сроки досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до сообщения лицу о подозрении;

изменят единоличное рассмотрение отдельных дел судьей Высшего антикоррупционного суда.

Как объяснил Железняк, суть законопроекта заключается в следующем:

введение новой статьи, позволяющей в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Например – 5 вместо 8 лет;

при этом суд сможет определить как дополнительное наказание достаточно большой штраф:

- за нетяжкие преступления: от 20 тыс. до 120 тыс. НМДГ (не облагаемых налогом минимумов доходов граждан);

- за тяжкие преступления: от 120 тыс. до 6 млн. НМДГ;

– за особо тяжкие преступления: от 270 тыс. до 12 млн НМДГ.

также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован;

при этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора;

в случае, если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант, который полностью возместит ущерб, уплатит штраф и может дополнительно получить конфискацию.

Нардеп отметил, что для того чтобы получить 4 млрд евро по Ukraine Facility Plan, необходимо подписать закон до 31 октября.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №12039 в первом чтении 9 октября.

Добавим, НАПК произвело первую в истории Украины выплату вознаграждения обличителю коррупции в соответствии с решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.