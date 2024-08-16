Минэкономики запустило дашборд для мониторинга реализации плана Ukraine Facility

Министерство экономики Украины объявило о запуске новой информационной панели (дашборда) для мониторинга выполнения Плана Украины по программе Ukraine Facility от Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Эта инфопанель уже доступна на веб-портале Минэкономики и на сайте www.ukrainefacility.me.gov.ua.

Новая инфопанель позволит правительству, международным партнерам, бизнесу и общественности следить за реализацией индикаторов Плана для Ukraine Facility. Пользователи смогут фильтровать данные по направлениям, исполнителям, срокам реализации и уровню достигнутого прогресса.

"Постоянный контроль и прозрачность в реализации индикаторов плана Украины является одной из приоритетных задач Министерства экономики. Теперь каждый может в режиме онлайн наблюдать за эффективностью работы правительства в этом процессе. Инфопанель станет особенно полезна общественности и медиа, которые смогут напрямую следить за принятием важных инициатив ", — заявила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Дашборд была создана компанией Alinea International Ltd. в рамках проекта международной технической помощи правительству Канады "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe).

Сообщается, что инфопанель использует данные, которые Министерство экономики получает от исполнителей мер при координации выполнения Плана Украины.

Транши от Ukraine Facility

Напомним, 13 августа в Государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Украина Facility. Транш состоял из льготного финансирования – 2,7 млрд. евро и гранта – 1,5 млрд. евро.

24 апреля Украина получила от Евросоюза второй транш в объеме 1,5 млрд евро по программе Ukraine Facility.

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза по этой программе поступило еще 1,5 млрд евро.

В Минэкономики добавляют, что по предварительному расчету, Украина должна получить: 2024 год — 16 млрд евро; 2025 год — 12,5 млрд евро; 2026 год — 7,25 млрд евро; 2027 год — 1,2 млрд евро; январь 2028 года — 1,32 млрд евро (за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года).