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Минэкономики запустило дашборд для мониторинга реализации плана Ukraine Facility

Минэкономики запустило дашборд для мониторинга реализации плана Ukraine Facility
Минэкономики запустило дашборд для мониторинга реализации плана Ukraine Facility

Министерство экономики Украины объявило о запуске новой информационной панели (дашборда) для мониторинга выполнения Плана Украины по программе Ukraine Facility от Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Эта инфопанель уже доступна на веб-портале Минэкономики и на сайте www.ukrainefacility.me.gov.ua.

Новая инфопанель позволит правительству, международным партнерам, бизнесу и общественности следить за реализацией индикаторов Плана для Ukraine Facility. Пользователи смогут фильтровать данные по направлениям, исполнителям, срокам реализации и уровню достигнутого прогресса.

"Постоянный контроль и прозрачность в реализации индикаторов плана Украины является одной из приоритетных задач Министерства экономики. Теперь каждый может в режиме онлайн наблюдать за эффективностью работы правительства в этом процессе. Инфопанель станет особенно полезна общественности и медиа, которые смогут напрямую следить за принятием важных инициатив ", — заявила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.

Дашборд была создана компанией Alinea International Ltd. в рамках проекта международной технической помощи правительству Канады "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe).

Сообщается, что инфопанель использует данные, которые Министерство экономики получает от исполнителей мер при координации выполнения Плана Украины.

Транши от Ukraine Facility

Напомним, 13 августа в Государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы   Украина Facility. Транш состоял из льготного финансирования – 2,7 млрд. евро и гранта – 1,5 млрд. евро.

24 апреля Украина получила от Евросоюза второй транш в объеме 1,5 млрд евро по программе Ukraine Facility.

20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза по этой программе поступило еще 1,5 млрд евро.

В Минэкономики добавляют, что по предварительному расчету, Украина должна получить: 2024 год — 16 млрд евро; 2025 год — 12,5 млрд евро; 2026 год — 7,25 млрд евро; 2027 год — 1,2 млрд евро; январь 2028 года — 1,32 млрд евро (за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года).

Автор:
Татьяна Гойденко