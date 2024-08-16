Мінекономіки запустило дашборд для моніторингу реалізації плану Ukraine Facility

Міністерство економіки України оголосило про запуск нової інформаційної панелі (дашборду) для моніторингу виконання Плану України за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Ця інфопанель вже доступна на веб-порталі Мінекономіки та на сайті www.ukrainefacility.me.gov.ua.

Нова інфопанель надасть можливість уряду, міжнародним партнерам, бізнесу та громадськості стежити за реалізацією індикаторів Плану для Ukraine Facility. Користувачі зможуть фільтрувати дані за напрямами, виконавцями, термінами реалізації та рівнем досягнутого прогресу.

"Постійний контроль і прозорість у реалізації індикаторів плану України є одним із пріоритетних завдань Міністерства економіки. Тепер кожен може в режимі онлайн спостерігати за ефективністю роботи уряду у цьому процесі. Інфопанель стане особливо корисною для громадськості та медіа, які зможуть напряму стежити за ухваленням важливих ініціатив", — заявила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Дашборд було створено компанією Alinea International Ltd. в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги уряду Канади "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe).

Повідомляється, що інфопанель використовує дані, які Міністерство економіки отримує від виконавців заходів під час координації виконання Плану України.

Транші від Ukraine Facility

Нагадаємо, 13 серпня до Державного бюджету України надійшло 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Транш складався з пільгового фінансування – 2,7 млрд євро та гранту – 1,5 млрд євро.

24 квітня Україна отримала від Євросоюзу другий транш обсягом 1,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу за цією програмою надійшло ще 1,5 млрд євро.

В Мінекономіки додають, що за попереднім розрахунком, Україна має отримати: 2024 рік — 16 млрд євро; 2025 рік — 12,5 млрд євро; 2026 рік — 7,25 млрд євро; 2027 рік — 1,2 млрд євро; січень 2028 року — 1,32 млрд євро (за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року).