Рада прийняла закон про угоди зі слідством, необхідний для реалізації Ukraine Facility

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №12039 про угоди зі слідством. Це індикатор виконання Плану України з реалізації ініціативи ЄС Ukraine Facility, націлений на посилення антикорупційної інфраструктури й удосконалення законодавства відповідно до світових стандартів.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Як зауважив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, цей законопроєкт забезпечить вищу ефективність судових рішень у справах про корупцію, зокрема й щодо високопосадовців та покращить динаміку винесення вироків. Це позитивно позначиться на бізнес–середовищі та залученні інвестицій.

"Мінекономіки як національний координатор виконання Плану надає підтримку відповідальним органам влади та продовжить забезпечувати координацію реалізації Ukraine Facility", - додав він.

В свою чергу народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що цей законопроєкт отримав підтримку від САП і НАБУ. За нього проголосували 263 народних обранці.

В чому суть закону про угоди зі слідством

Закон щодо вдосконалення угод про визнання винуватості у корупційних кримінальних провадженнях націлений на підвищення ефективності розслідувань та прискорення судового розгляду топ-корупційних справ. Крім того, він вносить зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, які:

удосконалять процедури про угоди зі слідством;

скасують строки досудового розслідування від моменту реєстрації кримінального провадження до повідомлення особі про підозру;

змінять одноособовий розгляд окремих справ суддею Вищого антикорупційного суду.

Як пояснив Железняк, суть законопроєкту полягає в наступному:

введення нової статті, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення, ніж вимагає кодекс. Наприклад - 5 замість 8 років;

при цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф:

- за нетяжкі злочини: від 20 тис. до 120 тис. НМДГ (неоподаткованих мінімумів доходів громадян);

- за тяжкі злочини: від 120 тис. до 6 млн НМДГ;

- за особливо тяжкі злочини: від 270 тис. до 12 млн НМДГ.

також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено;

при цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора;

у випадку, коли мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штраф та може отримати додатково конфіскацію.

Нардеп зауважив, що для того, щоб отримати 4 млрд євро по Ukraine Facility Plan, необхідно підписати закон до 31 жовтня.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12039 в першому читанні 9 жовтня.

Додамо, НАЗК здійснило першу в історії України виплату винагороди викривачу корупції відповідно до рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.