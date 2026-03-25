Квартири, земля, BMW: Свириденко задекларувала 4,76 млн грн доходу за 2025 рік

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко оприлюднила декларацію за 2025 рік, згідно якої її сукупний дохід становив 4,76 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у реєстрі декларацій.

Скільки грошей заробила Свириденко

Зокрема, в 2025 році Свириденко отримала заробітної плати 1 371 937 грн, гонорари від Київської школи економіки (KSE) принесли ій 3 243 529 грн доходу, гонорари та інші виплати від Київської школи державного управління ім. Сергія Нижного становили 5 195 грн.

Також очільниця уряду отримала дохід від надання майна в оренду у розмірі 144 тис. грн.

Свириденко задекларувала 138,7 тис. грн на банківських рахунках, 10 тис. доларів готівкою, 100 тис. грн гарантійної застави за договором оренди.

Квартири, земля, BMW

Прем'єр-міністерка є власницею квартири площею 33,5 кв. м у Києві, квартири 74,3 кв. м у Чернігові та ще 25% квартири 87,5 кв. м у Чернігові, але орендує квартиру (92,7 кв. м) у Києві.

Свириденко володіє також земельною ділянкою площею 1 496 кв. м у Чернігівській області.

Крім того, очільниця уряду задекларувала автомобіль BMW X3 2016 року випуску.

Свириденко у 2024 році мала дохід у 4,4 млн грн.Тоді теж левову частку з цієї суми вона також отримала від Київської школи економіки, а саме понад 3 млн грн.

Нагадаємо, у 2024 році серед членів Кабінету Міністрів України найбільший дохід у 37,5 млн грн задекларував колишній віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов.