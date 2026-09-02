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НБУ признал главу Сенс Банка профессионально непригодным и требует его увольнения
Национальный банк Украины принял решение о несоответствии председателя правления АО "Сенс Банк" Алексея Ступака квалификационным требованиям по профессиональной пригодности. Регулятор официально выдвинул требование к Кабинету Министров как единственному акционеру банка безотлагательно прекратить его полномочия.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ принял 1 сентября 2026 года по результатам административного производства, начатого в начале мая.
Почему регулятор требует увольнения руководителя
Основанием для проверки и последующего решения стала информация о нарушении законодательства и нормативно-правовых актов НБУ, обнаруженная во время банковского надзора:
- Нарушения корпоративного управления: зафиксировано несоблюдение стандартов добропорядочного корпоративного управления, а также игнорирование принципов открытости и прозрачности в работе учреждения (в частности, в период до его национализации);
- Непрозрачные практики: установлена причастность Алексея Ступака к сомнительным управленческим решениям и ненадлежащее исполнение обязанностей руководителя правления финучреждения;
- Регуляторные и репутационные угрозы действия руководителя создали повышенные риски для деятельности государственного банка.
В этой связи Национальный банк требует от правительства не только оперативно прекратить полномочия Алексея Ступака, но и избрать и назначить нового председателя правления.
Напомним, ранее на фоне расследования НАБУ правительство отстранило председателя наблюдательного совета Сэнс Банка. После антикоррупционного дела Кабмин отстранил от исполнения обязанностей Николая Гладышенко сроком на полгода и инициировал рассмотрение вопроса об изменении руководства правления.