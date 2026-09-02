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НБУ визнав очільника Сенс Банку професійно непридатним і вимагає його звільнення

Сенс Банк
НБУ визнав очільника Сенс Банку професійно непридатним і вимагає його звільнення

Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність голови правління АТ "Сенс Банк" Олексія Ступака кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. Регулятор офіційно висунув вимогу до Кабінету Міністрів як єдиного акціонера банку невідкладно припинити його повноваження.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ ухвалив 1 вересня 2026 року за результатами адміністративного провадження, розпочатого на початку травня.

Чому регулятор вимагає звільнення керівника

Підставою для перевірки та подальшого рішення стала інформація про порушення законодавства та нормативно-правових актів НБУ, виявлена під час банківського нагляду:

  • Порушення корпоративного управління: зафіксовано недотримання стандартів доброчесного корпоративного управління, а також ігнорування принципів відкритості та прозорості в роботі установи (зокрема в період до її націоналізації);
  • Непрозорі практики: встановлено причетність Олексія Ступака до сумнівних управлінських рішень та неналежне виконання обов'язків керівника правління фінустанови;
  • Регуляторні та репутаційні загрози: дії очільника створили підвищені ризики для діяльності державного банку.

У зв'язку з цим Національний банк вимагає від уряду не лише оперативно припинити повноваження Олексія Ступака, а й обрати та призначити нового голову правління.

Нагадаємо, раніше на тлі розслідування НАБУ уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку. Після антикорупційної справи Кабмін усунув від виконання обов'язків Миколу Гладишенка терміном на пів року й ініціював розгляд питання щодо зміни керівництва правління.

Автор:
Максим Кольц

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