Голова НБУ прокоментував звинувачення щодо Сенс Банку

Національний банк України не має доступу до операційних систем банків у режимі реального часу. Банки самостійно здійснюють фінансовий моніторинг операцій клієнтів, а регулятор перевіряє дотримання встановлених правил під час наглядових заходів.

Як пише Dilo, про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Він визнав, що банк можна використати для незаконної операції, обійти встановлені правила або використати службове становище у власних інтересах, констатуючи, що жодна система правил не виключає можливості свідомого їх порушення конкретною людиною.

"Національний банк не має доступу до жодних операційних систем банків у режимі реального часу. Банк самостійно вивчає своїх клієнтів та моніторить їх операції щодо відповідності встановленим правилам. Зауважте, що десятки мільйонів платежів проходять щомісяця лише через СЕП НБУ. Національний банк встановлює правила та перевіряє, як вони виконуються виключно постфактум, під час планових або позапланових перевірок. Проводячи таку перевірку, Національний банк може виявити порушення і застосувати відповідний захід впливу", - підкреслив Пишний.

Він нагадав, що позапланові перевірки банків, через які проходили кошти для внесення застави у справі, оприлюдненій НАБУ як операція «Форест Гамп», тривають. За попереднім аналізом, кошти надходили безготівково від значної кількості юридичних осіб та ФОПів із рахунків у різних банках. Наразі перевіряються конкретні рішення та дії працівників, причетних до проведення цих операцій.

"Тепер конкретно про Сенс Банк і про те, як пройшли ці платежі. Окремі операції пройшли автоматизований контроль, після чого проходили перевірку вручну працівником підрозділу фінансового моніторингу відповідно до внутрішніх вказівок. Тобто зараз йдеться не про те, що система фінансового моніторингу нічого не побачила або була просто вимкнена, а про конкретні рішення, вказівки та їх виконання конкретними людьми, які були причетні до проведення цих операції", - розповів Пишний.

Очільник регулятора зауважив, що Сенс Банк перебуває під посиленим наглядом із кінця 2022 року. За цей час НБУ провів низку перевірок, 21 раз передавав інформацію правоохоронним та іншим державним органам і застосовував заходи впливу.

"Тому той, хто говорить, що Національний банк нічого не бачив і нічого не робив, найімовірніше свідомо ігнорує наявні і публічно доступні факти щодо всіх дій регулятора", - підкреслив Пишний.

Також очільник НБУ спростував його можливі «особисті інтереси»., заявивши, що у нього немає «своїх людей» у Сенс Банку і ніколи не було, він не брав участі у формуванні правління чи наглядової ради, не призначав і не радив до призначення своїх знайомих або родичів.

Відсторонення голови наглядової ради Сенс Банку

19 серпня уряд після справи НАБУ й САП ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради АТ "Сенс Банк" Миколу Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака.

Після цього Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.

Нацбанк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради.

Що відомо про справу?

Національне антикорупційне бюро оголосило про проведення нової спецоперації — "Форест Гамп" — для викриття "високорівневої корупції".

За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема — для сплати застави за фігуранта "операції Мідас" (вона ж "справа Тімура Міндіча") грошима "злочинного походження".

Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.

У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.

Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції "Мідас" (вона ж "справа Міндіча") із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили:

заступник голови Офісу президента України (йдеться про Ірину Мудру );

); голова правління та голова наглядової ради державного "Сенс Банку" (йдеться про Олексія Ступака та Миколу Гладишенка );

та ); екснародний депутат (йдеться про Максима Микитася).

Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.

25 серпня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо запобіжного заходу для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яка також є фігуранткою цієї справи. Суд обрав їй тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн.

2 вересня ВАКС частково задовольнив клопотання обвинувачення та обрав запобіжний захід голові правління Сенс Банку Олексію Ступаку у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень.