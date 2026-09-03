Рада поддержала три закона, открывающих путь к €411 млн финансовой помощи от ЕС

3 августа Верховная Рада поддержала три законодательных решения, необходимых для выполнения Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility. После завершения необходимых процедур Украина сможет привлечь €411 млн финансовой помощи от ЕС.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды.

Два законопроекта, связанных с €274 млн, парламент принял во втором чтении. Еще один, необходимый для получения €137 млн, был поддержан в первом чтении.

Какие решения поддержал Совет

Во втором чтении депутаты приняли законопроект №12117 по усовершенствованию работы индустриальных парков. Документ, в частности, определяет правила выполнения специальных обязанностей государственными предприятиями и требует отдельного учета деятельности, связанной с такими обязанностями.

Также во втором чтении поддержали законопроект №14271 относительно возобновляемых источников энергии. Он предусматривает изменения украинских правил в соответствии с законодательством ЕС, в частности, относительно сообществ возобновляемой энергии, совместных проектов со странами ЕС и разрешительных процедур.

В первом чтении Рада поддержала законопроект №15437 о государственной помощи. Он предусматривает восстановление отдельных норм контроля государственной помощи и полномочий Антимонопольного комитета.

"Поддержанные парламентом решения - это практический результат реализации Плана Украины в рамках Ukraine Facility", - отметил министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко.

Справочно

Ukraine Facility — программа ЕС на 2024–2027 годы, предусматривающая финансовую поддержку Украины. Средства предоставляются траншами после подтверждения выполнения согласованных Украиной структурных индикаторов.

ранее сообщалось, что правительство Украины активизирует работу по соблюдению графика выполнения реформ в рамках программы Ukraine Facility. Это необходимо для бесперебойного получения финансовой помощи от Европейского Союза, общий объем которой составляет 46,8 млрд. евро.