Украина обновляет План в рамках Ukraine Facility и привлекает €8,35 млрд от ЕС

Правительство одобрило обновление Плана в рамках программы Ukraine Facility, согласованное с Европейской комиссией и партнерами. Документ предусматривает расширение реформ и привлечение финансовой поддержки ЕС в размере 8,35 млрд евро.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Что меняется в Плане Украины для вступления в ЕС

Правительство одобрило обновление Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility, согласованное с Европейской комиссией, центральными органами исполнительной власти и народными депутатами. Изменения направлены на синхронизацию реформ с процессом вступления страны в Европейский Союз и создание условий для привлечения дополнительной финансовой поддержки.

Обновленный документ предусматривает пересмотр 35 действующих шагов и введение еще 26 новых индикаторов.

Среди ключевых направлений реформ;

укрепление верховенства права;

развитие энергетического сектора;

усовершенствование корпоративного управления;

реализация других важных преобразований

Новые и обновленные показатели приведены в соответствие с евроинтеграционными обязательствами Украины, требованиями переговорного процесса по членству в ЕС, а также к задачам по адаптации украинского законодательства к нормам права Европейского Союза.

Правительство рассчитывает, что реализация обновленного Плана позволит привлечь 8,35 млрд евро дополнительного финансирования в рамках механизма Ukraine Support Loan. Вырученные средства должны способствовать поддержанию макроэкономической стабильности, продолжению реформ и восстановлению украинской экономики.

Власти подчеркивают, что обновление Плана является важным шагом на пути к европейской интеграции и усилению сотрудничества Украины с международными партнерами.

Напомним, 8 мая Украина получила седьмой транш финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility в размере 2,8 млрд евро. С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило €2,6 млрд.