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В Полтавской области планируют построить ВЭС на 650 МВт и открыть лабораторию зеленой энергетики

подписание меморандума с ДТЭК ВИЭ
Меморандум подписали начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, ректор ПГАУ Александр Галич и генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев

В Полтавской области планируют возвести мощную ветроэлектростанцию и создать лабораторию возобновляемой энергетики для студентов. Соответствующий меморандум подписали Полтавская областная военная администрация, Полтавский государственный аграрный университет (ПГАУ) и компания ДТЭК ВИЭ.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК ВИДЕ.

Что известно о ветропарк

Проект "ДТЭК Полтавская ВЭС" предусматривает строительство ветроэлектростанции мощностью 650 МВт. По замыслу к работе на будущем объекте будут привлекать специалистов из региона.

"Полтавщина почти не имеет собственной генерации. Война показала, насколько это влияет на работу критических предприятий, учебных заведений и медицины, на жизнь людей", - отметил начальник Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.

Лаборатория зеленой энергетики

На инженерно-технологическом факультете ПГАУ планируется создать учебно-научную лабораторию. Студенты смогут исследовать работу солнечных электростанций и систем накопления энергии, проводить измерения и анализ данных. Затем лабораторию хотят дополнить оборудованием для изучения ветровой энергетики.

"Будущее зеленой энергетики определяют не только технологии, а прежде всего люди, умеющие с ними работать ", - заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Стороны планируют организовывать практические занятия , гостевые лекции и семинары с участием специалистов компании. Меморандум также предусматривает сотрудничество с общинами и реализацию экологических и социальных инициатив.

Напомним, в Волынской области планируется построить ветроэлектростанцию общей мощностью 50 МВт. Реализовывать его будет компания ООО Западная ВЭС 5 на территории района Ковеля.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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