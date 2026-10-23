На Полтавщині планують побудувати ВЕС на 650 МВт і відкрити лабораторію зеленої енергетики

На Полтавщині планують звести потужну вітроелектростанцію і створити лабораторію відновлюваної енергетики для студентів. Відповідний меморандум підписали Полтавська обласна військова адміністрація, Полтавський державний аграрний університет (ПДАУ) та компанія ДТЕК ВДЕ.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК ВДЕ.

Що відомо про вітропарк

Проєкт "ДТЕК Полтавська ВЕС" передбачає будівництво вітроелектростанції потужністю 650 МВт. За задумом, до роботи на майбутньому об'єкті залучатимуть фахівців із регіону.

"Полтавщина майже не має власної генерації. Війна показала, наскільки це впливає на роботу критичних підприємств, закладів освіти і медицини, на життя людей", — зазначив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Лабораторія зеленої енергетики

На інженерно-технологічному факультеті ПДАУ планують створити навчально-наукову лабораторію. Студенти зможуть досліджувати роботу сонячних електростанцій і систем накопичення енергії, проводити вимірювання та аналізувати дані. Згодом лабораторію хочуть доповнити обладнанням для вивчення вітрової енергетики.

"Майбутнє зеленої енергетики визначають не лише технології, а передусім люди, які вміють із ними працювати", — заявив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Сторони також планують організовувати практичні заняття, гостьові лекції та семінари за участю фахівців компанії. Меморандум також передбачає співпрацю з громадами та реалізацію екологічних і соціальних ініціатив.

Нагадаємо, у Волинській області планують побудувати вітроелектростанцію загальною потужністю 50 МВт. Реалізовувати його буде компанія ТОВ Західна ВЕС 5 на території Ковельського району.