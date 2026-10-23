RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Готівковий курс:

USD

45,40

45,26

EUR

51,10

50,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

На Полтавщині планують побудувати ВЕС на 650 МВт і відкрити лабораторію зеленої енергетики

підписання меморандуму з ДТЕК ВДЕ
Меморандум підписали начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, ректор ПДАУ Олександр Галич та генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев

На Полтавщині планують звести потужну вітроелектростанцію і створити лабораторію відновлюваної енергетики для студентів. Відповідний меморандум підписали Полтавська обласна військова адміністрація, Полтавський державний аграрний університет (ПДАУ) та компанія ДТЕК ВДЕ.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК ВДЕ.

Що відомо про вітропарк

Проєкт "ДТЕК Полтавська ВЕС" передбачає будівництво вітроелектростанції потужністю 650 МВт. За задумом, до роботи на майбутньому об'єкті залучатимуть фахівців із регіону.

"Полтавщина майже не має власної генерації. Війна показала, наскільки це впливає на роботу критичних підприємств, закладів освіти і медицини, на життя людей", зазначив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Лабораторія зеленої енергетики

На інженерно-технологічному факультеті ПДАУ планують створити навчально-наукову лабораторію. Студенти зможуть досліджувати роботу сонячних електростанцій і систем накопичення енергії, проводити вимірювання та аналізувати дані. Згодом лабораторію хочуть доповнити обладнанням для вивчення вітрової енергетики.

"Майбутнє зеленої енергетики визначають не лише технології, а передусім люди, які вміють із ними працювати", заявив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Сторони також планують організовувати практичні заняття, гостьові лекції та семінари за участю фахівців компанії. Меморандум також передбачає співпрацю з громадами та реалізацію екологічних і соціальних ініціатив.

Нагадаємо, у Волинській області планують побудувати вітроелектростанцію загальною потужністю 50 МВт. Реалізовувати його буде компанія ТОВ Західна ВЕС 5 на території Ковельського району.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності