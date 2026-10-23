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ЄС готовий дати Україні 46,7 млрд євро з 70 необхідних у 2027 році

Урсула фон дер Ляєн, Зеленський, Кошта
ЄС готовий дати Україні 46,7 млрд євро з 70 необхідних у 2027 році

Європейський Союз готовий забезпечити дві третини додаткових фінансових потреб України у 2027 році обсягом €70 млрд. Йдеться приблизно про €46,7 млрд, а рішення щодо механізму фінансування можуть ухвалити вже у листопаді.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву президента Європейської ради Антоніу Кошти в інтерв'ю Rapporteur.

"Зазвичай ми покриваємо дві третини фінансових потреб України", — заявив Кошта.

За його словами, на останньому засіданні Європейської ради лідери домовилися забезпечити додаткові потреби України та доручили Європейській комісії підготувати конкретні варіанти фінансування.

Кошта очікує, що рішення з цього питання може бути ухвалене в листопаді.

Дві третини від необхідних Україні €70 млрд становлять приблизно €46,7 млрд.

Україні потрібно додатково €70 млрд у 2027 році

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що оборонні видатки України у 2027 році можуть сягнути €155 млрд.

Київ розраховує, що міжнародні партнери допоможуть профінансувати близько €70 млрд із цієї суми.

Ці кошти є додатковими до вже погодженого кредиту ЄС на €90 млрд для України на 2026–2027 роки. Половину цієї суми — близько €45 млрд — передбачено на 2027 рік.

Євросоюз також закликає Велику Британію, Канаду, Норвегію та інших партнерів збільшити свій внесок у фінансування України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина та Словаччина відмовилися долучатися до додаткового фінансування України на €70 млрд у 2027 році. Водночас вони не планують блокувати інші країни ЄС, які захочуть взяти участь у новій програмі підтримки.

Автор:
Тетяна Гойденко

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