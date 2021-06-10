Деолигархизация от Зеленского: стало известно, когда Рада рассмотрит проект закона

Так называемый проект закона о деолигархизации будет вынесен в сессионный зал через пленарную неделю. Согласно плану работы Верховной Рады, следующая пленарная неделя запланирована на 15-18 июня. Соответственно, рассмотреть нашумевшую инициативу президента Владимира Зеленского парламент сможет в период с 29 июня по 2 июля.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщили глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава фракции политсилы в парламенте Давид Арахамия.

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В частности, как отметил Корниенко, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который определен основным в процессе рассмотрения законопроекта о деолигархизации, изучит его и вынесет свое решение в 20-х числах июня: до 18 июня парламентарии ждут внесения альтернативных проектов закона. По словам Корниенко, внести такой намеревались депутаты от фракции "Европейской солидарности".

"Одна из партий заявила, что альтернативный внесет, ждем от них. Партия, в которую входит один из потенциальных олигархов по этому закону, считает, что он направлен против них, это "Европейская солидарность", — заявил Корниенко.

Как отметили представители пропрезидентской партии, вместе с проектом закона о деолигархизации в зал будет внесена еще одна законодательная инициатива: проект закона, предусматривающий увеличение ставки ренты на добычу железной руды. По словам Арахамии, в "Слуге народа" готовятся к тому, что оба проекта закона будут пытаться заблокировать заинтересованные лица. В частности, связанные с финансово-промышленными группами, которые платят ренту.

"Я не думаю, что это будут деструктивные движения в парламенте, но будут пытаться заблокировать всеми доступными способами: процедурными или непроцедурными, выбивать голоса, покупать, весь список (мер. — Delo.ua)", — заявил он.

В то же время по состоянию на сегодняшний день голоса для приятия законопроекта о статусе олигархов в парламенте есть, хотя окончательная картина будет понятна на момент вынесения его в зал, добавил Арахамия.

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Более того, глава фракции "Слуги народа" заявил, что законопроект о деолигархизации сформулирован мягко и дает возможность тем бизнесменам, которые могут попасть в Реестр олигархов, предпринять действия, чтобы этого не случилось: сложить мандат, перестать ангажировать политические силы, продать СМИ или часть бизнеса.

"Этот законопроект сейчас пытаются как-то демонизировать, а он очень мягок, по моему мнению. Если бы я вносил такой проект закона, он был бы жестче. Сейчас это просто набор деклараций, критериев, люди заранее его видят. Если они видят опасность — они знают, что надо сделать, чтобы от этого избавиться. Если они согласны с этим процессом — то идут в реестр. Никто у них не забирает бизнес, никто не санкционирует никак. Просто все общество, в том числе международное, будет знать, что этот человек — олигарх, то есть объединяет бизнес, власть, влияние на политику и медиа", — заявил Арахамия.

Напомним, что представленный в Раде проект закона раскритиковали не только оппозиционные народные депутаты, но и юристы.

В частности, как считает член Ассоциации юристов Украины Александр Ягодка, представленный украинскому обществу проект закона № 5599 содержит субъективные нормы и в случае его принятия может быть легко обжалован не только в Конституционном суде Украины, но и в Европейском суде по правам человека.

Более того, то, что законодательная инициатива наделяет Совет национальной безопасности и обороны полномочиями присваивать тому или иному бизнесмену статус олигарха, на практике может обернуться как действиями в рамках дозволенного, так и возможным произволом без ограничений.