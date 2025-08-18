Выплаты по "автогражданке" выросли на четверть: пострадавшие в ДТП за семь месяцев получили более 3,4 млрд грн

С января по июль 2025 года украинские страховщики выплатили более 3,4 млрд грн пострадавшим в ДТП по полисам "автогражданки" (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств). Это на 26,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Ключевые показатели:

средняя выплата по "автогражданке" выросла на 23,2% и составляет 40 604 грн (в 2024 году - 32 952 грн);

выплаты по Европротоколом увеличились на 72,8% по сравнению с прошлым годом, а количество оформленных случаев выросло на 25,7%. Средняя выплата составила 24 803 грн.

Почему выплаты МТСБУ растут?

Увеличение средней выплаты пострадавшим в ДТП обусловлено несколькими факторами:

рост стоимости ремонта из-за инфляции и экономических факторов;

повышение законодательных лимитов по "автогражданке" с 1 января 2025 года: лимит за имущественный ущерб со 160 тыс. грн до 250 тыс. грн на одного потерпевшего, а за ущерб жизни с 320 тыс. грн до 500 тыс. грн на одного потерпевшего.

Даже незначительное ДТП может привести к значительным финансовым потерям, тогда как стоимость страхового полиса намного меньше. Полис действует в течение всего года, а сумма покрытия не уменьшается вне зависимости от количества страховых случаев.

Напомним, за первое полугодие 2025 года страховые компании выплатили более 2,8 миллиарда гривен возмещения по "автогражданке" .