Виплати за "автоцивілкою" зросли на чверть: постраждалі у ДТП за сім місяців отримали понад 3,4 млрд грн
З січня по липень 2025 року українські страховики виплатили понад 3,4 млрд грн постраждалим у ДТП за полісами "автоцивілки" (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів). Це на 26,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).
Ключові показники:
- середня виплата за "автоцивілкою" зросла на 23,2% і становить 40 604 грн (у 2024 році — 32 952 грн);
- виплати за Європротоколом збільшилися на 72,8% порівняно з минулим роком, а кількість оформлених випадків зросла на 25,7%. Середня виплата сягнула 24 803 грн.
Чому виплати МТСБУ зростають?
Збільшення середньої виплати постраждалим у ДТП зумовлене кількома факторами:
- зростання вартості ремонту через інфляцію та економічні чинники;
- підвищення законодавчих лімітів за "автоцивілкою" з 1 січня 2025 року: ліміт за майнову шкоду з 160 тис. грн до 250 тис. грн на одного потерпілого, а за шкоду життю з 320 тис. грн до 500 тис. грн на одного потерпілого.
Навіть незначне ДТП може призвести до значних фінансових втрат, тоді як вартість страхового поліса є набагато меншою. Поліс діє протягом усього року, а сума покриття не зменшується незалежно від кількості страхових випадків.
Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року страхові компанії виплатили понад 2,8 мільярда гривень відшкодування за "автоцивілкою".