Виплати за "автоцивілкою" зросли: за І півріччя 2025 року постраждалим у ДТП виплачено 2,8 млрд грн

За перше півріччя 2025 року страхові компанії виплатили понад 2,8 мільярда гривень відшкодування за за "автоцивілкою" (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) постраждалим у ДТП.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Зазначається, що загалом у цей період було врегульовано тисячі страхових випадків.

Понад 1,9 млрд грн проведено виплат за шкоду, заподіяну майну потерпілих:

38 331 врегульований випадок;

середній розмір виплати — 51 796,90 грн.

Понад 137 млн грн проведено виплат за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих:

2 284 врегульованих випадки;

середній розмір виплати — 60 194,70 грн.

Понад 761 млн грн проведено виплат за страховими подіями, оформленими без участі поліції за допомогою Європротоколу:

31 783 врегульованих випадки;

середній розмір виплати — 23 974,80 грн.

"Ці дані підтверджують важливість своєчасного укладення та наявності чинного договору "автоцивілки". У разі настання ДТП фінансову відповідальність бере на себе страхова компанія, що дозволяє захистити як власні інтереси, так і інтереси інших учасників дорожнього руху", - зазначили у МТСБУ.

Нагадаємо, ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%.