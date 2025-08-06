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Виплати за "автоцивілкою" зросли: за І півріччя 2025 року постраждалим у ДТП виплачено 2,8 млрд грн

авто
Страхові компанії виплатили понад 2,8 млрд грн

За перше півріччя 2025 року страхові компанії виплатили понад 2,8 мільярда гривень відшкодування за за "автоцивілкою" (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) постраждалим у ДТП.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Зазначається, що загалом у цей період було врегульовано тисячі страхових випадків.

Понад 1,9 млрд грн проведено виплат за шкоду, заподіяну майну потерпілих:

  • 38 331 врегульований випадок; 
  • середній розмір виплати — 51 796,90 грн.

Понад 137 млн грн проведено виплат за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих:

  •  2 284 врегульованих випадки; 
  • середній розмір виплати — 60 194,70 грн.

Понад 761 млн грн проведено виплат за страховими подіями, оформленими без участі поліції за допомогою Європротоколу:

  • 31 783 врегульованих випадки; 
  • середній розмір виплати — 23 974,80 грн.

"Ці дані підтверджують важливість своєчасного укладення та наявності чинного договору "автоцивілки". У разі настання ДТП фінансову відповідальність бере на себе страхова компанія, що дозволяє захистити як власні інтереси, так і інтереси інших учасників дорожнього руху", - зазначили у МТСБУ.

Нагадаємо, ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%. 

Автор:
Тетяна Бесараб