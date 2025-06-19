Страхові виплати потерпілим у ДТП за "автоцивілкою" перевищили 2,4 млрд грн: яка середня сума у 2025 році

Виплати за "автоцивілкою" (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) досягли понад 2,4 мільярда гривень для постраждалих у ДТП за січень-травень 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Зазначається, що ця сума на 21,6% більша порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли виплати становили 1,97 мільярда гривень.

Примітно, що таке зростання відбулося при майже незмінній кількості страхових випадків: у 2025 році зафіксовано 61 309 ДТП, що лише на 0,84% більше, ніж 60 798 випадків у 2024 році.

Середня страхова виплата у 2025 році зросла до 39 260 грн (на 20,6% більше у порівнянні з 32 559,4 грн у 2024 році).

"Проте це лише середнє значення — в окремих випадках сума виплати перевищує 100 тисяч гривень. "Автоцивілка" — це не формальність, а реальний фінансовий захист. Якщо ви стали винуватцем ДТП — страхова компанія покриває збитки потерпілим. Якщо ви потерпілий — отримаєте компенсацію", - йдеться в повідомленні МТСБУ.

Нагадаємо, ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%.