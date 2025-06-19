Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,63

+0,10

EUR

47,90

--0,11

Готівковий курс:

USD

41,67

41,56

EUR

48,31

48,13

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Страхові виплати потерпілим у ДТП за "автоцивілкою" перевищили 2,4 млрд грн: яка середня сума у 2025 році

Автоцивілка
Середня страхова виплата у 2025 році зросла до 39 260 грн

Виплати за "автоцивілкою" (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) досягли понад 2,4 мільярда гривень для постраждалих у ДТП за січень-травень 2025 року. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Зазначається, що ця сума на 21,6% більша порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли виплати становили 1,97 мільярда гривень.

Примітно, що таке зростання відбулося при майже незмінній кількості страхових випадків: у 2025 році зафіксовано 61 309 ДТП, що лише на 0,84% більше, ніж 60 798 випадків у 2024 році.

Середня страхова виплата у 2025 році зросла до 39 260 грн (на 20,6% більше у порівнянні з 32 559,4 грн у 2024 році).

"Проте це лише середнє значення — в окремих випадках сума виплати перевищує 100 тисяч гривень. "Автоцивілка" — це не формальність, а реальний фінансовий захист. Якщо ви стали винуватцем ДТП — страхова компанія покриває збитки потерпілим. Якщо ви потерпілий — отримаєте компенсацію", - йдеться в повідомленні МТСБУ.

Нагадаємо, ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%. 

Автор:
Тетяна Бесараб