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Страховые выплаты пострадавшим в ДТП по "автогражданке" превысили 2,4 млрд грн: какая средняя сумма в 2025 году

Автогражданка
Средняя страховая выплата в 2025 году выросла до 39 260 грн.

Выплаты по "автогражданке" (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) достигли более 2,4 миллиарда гривен для пострадавших в ДТП за январь-май 2025 года. 

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Отмечается, что эта сумма на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда выплаты составили 1,97 миллиарда гривен.

Примечательно, что такой рост произошел при почти неизменном количестве страховых случаев: в 2025 году зафиксировано 61 309 ДТП, что всего на 0,84% больше, чем 60 798 случаев в 2024 году.

Средняя страховая выплата в 2025 году выросла до 39260 грн (на 20,6% больше по сравнению с 32559,4 грн в 2024 году).

"Однако это лишь среднее значение — в отдельных случаях сумма выплаты превышает 100 тысяч гривен. Автогражданка — это не формальность, а реальная финансовая защита. Если вы стали виновником ДТП — страховая компания покрывает убытки потерпевшим. Если вы пострадавший получите компенсацию", — говорится в сообщении МТСБУ.

Напомним, цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.

Автор:
Татьяна Бессараб