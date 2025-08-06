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Выплаты по "автогражданке" выросли: за I полугодие 2025 года пострадавшим в ДТП выплачено 2,8 млрд грн
За первое полугодие 2025 года страховые компании выплатили более 2,8 миллиарда гривен возмещения по "автогражданке" (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) пострадавшим в ДТП.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).
Отмечается, что всего в этот период были урегулированы тысячи страховых случаев.
Более 1,9 млрд грн произведены выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших:
- 38 331 урегулированный случай;
- средний размер выплаты – 51 796,90 грн.
Более 137 млн грн произведены выплаты за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших:
- 2 284 урегулированных случая;
- средний размер выплаты – 60 194,70 грн.
Более 761 млн грн произведены выплаты по страховым событиям, оформленным без участия полиции с помощью Европротокола:
- 31 783 урегулированных случая;
- средний размер выплаты - 23 974,80 грн.
"Эти данные подтверждают важность своевременного заключения и наличия действующего договора "автогражданки". В случае наступления ДТП финансовую ответственность берет на себя страховая компания, позволяющая защитить как собственные интересы, так и интересы других участников дорожного движения", - отметили в МТСБУ.
Напомним, цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.