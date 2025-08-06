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Выплаты по "автогражданке" выросли: за I полугодие 2025 года пострадавшим в ДТП выплачено 2,8 млрд грн

авто
Страховые компании выплатили более 2,8 млрд грн

За первое полугодие 2025 года страховые компании выплатили более 2,8 миллиарда гривен возмещения по "автогражданке" (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) пострадавшим в ДТП.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Отмечается, что всего в этот период были урегулированы тысячи страховых случаев.

Более 1,9 млрд грн произведены выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших:

  • 38 331 урегулированный случай;
  • средний размер выплаты – 51 796,90 грн.

Более 137 млн грн произведены выплаты за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших:

  • 2 284 урегулированных случая;
  • средний размер выплаты – 60 194,70 грн.

Более 761 млн грн произведены выплаты по страховым событиям, оформленным без участия полиции с помощью Европротокола:

  • 31 783 урегулированных случая;
  • средний размер выплаты - 23 974,80 грн.

"Эти данные подтверждают важность своевременного заключения и наличия действующего договора "автогражданки". В случае наступления ДТП финансовую ответственность берет на себя страховая компания, позволяющая защитить как собственные интересы, так и интересы других участников дорожного движения", - отметили в МТСБУ.

Напомним, цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.

Автор:
Татьяна Бессараб