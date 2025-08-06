Выплаты по "автогражданке" выросли: за I полугодие 2025 года пострадавшим в ДТП выплачено 2,8 млрд грн

За первое полугодие 2025 года страховые компании выплатили более 2,8 миллиарда гривен возмещения по "автогражданке" (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) пострадавшим в ДТП.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Отмечается, что всего в этот период были урегулированы тысячи страховых случаев.

Более 1,9 млрд грн произведены выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших:

38 331 урегулированный случай;

средний размер выплаты – 51 796,90 грн.

Более 137 млн грн произведены выплаты за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших:

2 284 урегулированных случая;

средний размер выплаты – 60 194,70 грн.

Более 761 млн грн произведены выплаты по страховым событиям, оформленным без участия полиции с помощью Европротокола:

31 783 урегулированных случая;

средний размер выплаты - 23 974,80 грн.

"Эти данные подтверждают важность своевременного заключения и наличия действующего договора "автогражданки". В случае наступления ДТП финансовую ответственность берет на себя страховая компания, позволяющая защитить как собственные интересы, так и интересы других участников дорожного движения", - отметили в МТСБУ.

Напомним, цены на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств после вступления нового закона в силу с 1 января 2025 года выросли в среднем от 70% до 100%.