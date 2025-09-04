Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,01

EUR

48,20

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,35

48,20

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За сім місяців виплати потерпілим у ДТП за Європротоколом зросли на 73% і перевищили 900 млн гривень

дтп, європротокол
Виплати за за Європротоколом перевищили 900 млн грн. / Freepik

За сім місяців 2025 року виплати потерпілим у ДТП в Україні значно зросли. Загальна сума компенсацій, оформлених за допомогою Європротоколу, збільшилася майже на 73% і досягла 926,9 млн грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ)

Це — значне зростання порівняно з 536,4 млн грн за аналогічний період 2024 року. Кількість випадків використання Європротоколу також зросла на 25,7%.

Основною причиною такого збільшення виплат стали зміни в законодавстві 2025 року, що скасували обмеження у 80 000 грн для відшкодування за Європротоколом. Тепер максимальна сума виплати залежить від страхового договору:

  • до 160 000 грн для договорів 2024 року; 
  • до 250 000 грн для договорів 2025 року.

Додатковим фактором зростання виплат є підвищення вартості ремонту автомобілів.

Популярність Європротоколу стрімко зростає завдяки його зручності. Цей спосіб оформлення ДТП дозволяє водіям уникнути виклику поліції, заощадити час та уникнути адміністративної відповідальності, включаючи штрафи.

Нагадаємо, з січня по липень 2025 року виплати постраждалим у ДТП за полісами "автоцивілки" склали понад 3,4 млрд грн (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів). Це на 26,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук