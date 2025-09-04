За сім місяців виплати потерпілим у ДТП за Європротоколом зросли на 73% і перевищили 900 млн гривень

За сім місяців 2025 року виплати потерпілим у ДТП в Україні значно зросли. Загальна сума компенсацій, оформлених за допомогою Європротоколу, збільшилася майже на 73% і досягла 926,9 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ)

Це — значне зростання порівняно з 536,4 млн грн за аналогічний період 2024 року. Кількість випадків використання Європротоколу також зросла на 25,7%.

Основною причиною такого збільшення виплат стали зміни в законодавстві 2025 року, що скасували обмеження у 80 000 грн для відшкодування за Європротоколом. Тепер максимальна сума виплати залежить від страхового договору:

до 160 000 грн для договорів 2024 року;

до 250 000 грн для договорів 2025 року.

Додатковим фактором зростання виплат є підвищення вартості ремонту автомобілів.

Популярність Європротоколу стрімко зростає завдяки його зручності. Цей спосіб оформлення ДТП дозволяє водіям уникнути виклику поліції, заощадити час та уникнути адміністративної відповідальності, включаючи штрафи.

Нагадаємо, з січня по липень 2025 року виплати постраждалим у ДТП за полісами "автоцивілки" склали понад 3,4 млрд грн (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів). Це на 26,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.