В июле МТСБУ заплатило более 85 млн грн из Фонда защиты пострадавших

В июле 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) осуществило 1546 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 85,08 млн грн. Это значительно превышает показатели в прошлом году: количество выплат выросло на 122,5%, а их сумма – на 89,3%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МТСБУ.

Наибольшая доля выплат, а именно 1 189 на сумму 54,6 млн грн, осуществлена по обязательствам страховых компаний, потерявших членство в МТСБУ. Это стало возможным благодаря вступлению в силу закона № 3720-IX, позволяющего Бюро быстро компенсировать убытки без ожидания завершения процедур банкротства страховщиков.

Таким образом, потерпевшие получают возмещение без длительных задержек даже в случаях, когда виновник ДТП был застрахован в прекратившей работу компании.

Второй по объемам категории стали выплаты пострадавшим в ДТП по вине владельцев незастрахованных транспортных средств. По этой статье проведено 304 выплаты на сумму 26,3 млн грн, что составляет почти треть всех выплат. Хотя количество случаев уменьшилось на 23,8% по сравнению с июлем 2024 года, общая сумма компенсаций возросла более чем на 2%.

Отдельно в июле МТСБУ выплатило 2,1 млн грн за 32 случая ДТП, совершенных водителями льготных категорий. Это более чем на 70% меньше как по количеству, так и по сумме по сравнению с прошлогодним периодом. Также 6 выплат на сумму 0,69 млн грн было произведено пострадавшим в ДТП с участием неустановленных транспортных средств.

Таким образом, июль 2025 стал месяцем рекордного роста регламентных выплат, а новый механизм, введенный законом № 3720-ІХ, позволил значительно повысить скорость и эффективность защиты пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Добавим, что во втором квартале МТСБУ осуществило 7211 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 366,9 миллиона гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем выплат вырос на 180%, а их количество — на 222%.