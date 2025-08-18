Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,50

48,32

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В июле МТСБУ заплатило более 85 млн грн из Фонда защиты пострадавших

МТСБУ
МТСБУ выплатило более 85 млн грн пострадавшим в ДТП в июле 2025 года / Depositphotos

В июле 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) осуществило 1546 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 85,08 млн грн. Это значительно превышает показатели в прошлом году: количество выплат выросло на 122,5%, а их сумма – на 89,3%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МТСБУ.

Наибольшая доля выплат, а именно 1 189 на сумму 54,6 млн грн, осуществлена по обязательствам страховых компаний, потерявших членство в МТСБУ. Это стало возможным благодаря вступлению в силу закона № 3720-IX, позволяющего Бюро быстро компенсировать убытки без ожидания завершения процедур банкротства страховщиков.

Таким образом, потерпевшие получают возмещение без длительных задержек даже в случаях, когда виновник ДТП был застрахован в прекратившей работу компании.

Второй по объемам категории стали выплаты пострадавшим в ДТП по вине владельцев незастрахованных транспортных средств. По этой статье проведено 304 выплаты на сумму 26,3 млн грн, что составляет почти треть всех выплат. Хотя количество случаев уменьшилось на 23,8% по сравнению с июлем 2024 года, общая сумма компенсаций возросла более чем на 2%.

Отдельно в июле МТСБУ выплатило 2,1 млн грн за 32 случая ДТП, совершенных водителями льготных категорий. Это более чем на 70% меньше как по количеству, так и по сумме по сравнению с прошлогодним периодом. Также 6 выплат на сумму 0,69 млн грн было произведено пострадавшим в ДТП с участием неустановленных транспортных средств.

Таким образом, июль 2025 стал месяцем рекордного роста регламентных выплат, а новый механизм, введенный законом № 3720-ІХ, позволил значительно повысить скорость и эффективность защиты пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Добавим, что во втором квартале МТСБУ осуществило 7211 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 366,9 миллиона гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем выплат вырос на 180%, а их количество — на 222%.

Автор:
Татьяна Гойденко