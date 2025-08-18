Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

--0,11

EUR

48,31

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,50

48,32

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У липні МТСБУ сплатило понад 85 млн грн із Фонду захисту потерпілих

МТСБУ
МТСБУ виплатило понад 85 млн грн потерпілим у ДТП у липні 2025 року / Depositphotos

У липні 2025 року Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) здійснило 1 546 регламентних виплат із Фонду захисту потерпілих на загальну суму 85,08 млн грн. Це значно перевищує показники минулого року: кількість виплат зросла на 122,5%, а їхня сума — на 89,3%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МТСБУ.

Найбільшу частку виплат, а саме 1 189 на суму 54,6 млн грн, здійснено за зобов’язаннями страхових компаній, які втратили членство в МТСБУ. Це стало можливим завдяки набуттю чинності закону № 3720-ІХ, який дозволяє Бюро швидко компенсувати збитки без очікування завершення процедур банкрутства страховиків.

Таким чином, потерпілі отримують відшкодування без тривалих затримок навіть у випадках, коли винуватець ДТП був застрахований у компанії, що припинила роботу.

Другою за обсягами категорією стали виплати потерпілим у ДТП з вини власників незастрахованих транспортних засобів. За цією статтею проведено 304 виплати на суму 26,3 млн грн, що становить майже третину від усіх виплат. Хоча кількість випадків зменшилася на 23,8% порівняно з липнем 2024 року, загальна сума компенсацій зросла на понад 2%.

Окремо у липні МТСБУ виплатило 2,1 млн грн за 32 випадки ДТП, скоєних водіями пільгових категорій. Це на понад 70% менше як за кількістю, так і за сумою порівняно з торішнім періодом. Також 6 виплат на суму 0,69 млн грн було здійснено постраждалим у ДТП за участі невстановлених транспортних засобів.

Таким чином, липень 2025 року став місяцем рекордного зростання регламентних виплат, а новий механізм, запроваджений законом № 3720-ІХ, дозволив значно підвищити швидкість і ефективність захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах.

Додамо, що  у другому кварталі МТСБУ здійснило 7 211 регламентних виплат із Фонду захисту потерпілих на загальну суму 366,9 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року обсяг виплат зріс на 180%, а їх кількість — на 222%.

Автор:
Тетяна Гойденко