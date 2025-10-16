Запланована подія 2

Выплаты по Европротоколу в этом году выросли на 90 тысяч гривен

МТСБУ
Увеличение выплаты способствует росту популярности Европротокола / Freepik

За 2025 год максимальные выплаты за ДТП, оформленное самостоятельно через Европротокол, выросли на 90 000 грн. по сравнению с прошлым годом: со 160 000 грн в 2024 году до 250 000 грн в 2025.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Моторно (транспортного) страхового бюро Украины.

Отмечается, что увеличение выплаты является одним из факторов, способствующих росту популярности Европротокола. За девять месяцев 2025 года 44,8% ДТП в Украине водители оформляли самостоятельно, без вызова полиции, в то время как в 2024 году этот показатель составил 37%.

Кроме того, растет использование электронного Европротокола, позволяющего оформить ДТП онлайн через смартфон. Достаточно сфотографировать происшествие, заполнить онлайн-форму и подтвердить данные SMS-кодом. Документ автоматически посылается страховщику и МТСБУ без бумажных формальностей.

МТСБУ отмечает, что Европротокол применяется только в случаях двух транспортных средств без пострадавших.

Добавим, в августе МТСБУ произвело 1468 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 78,04 млн грн. Это на 29,8% больше по количеству и на 18,71% больше по сумме, чем в августе 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко