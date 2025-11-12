Запланована подія 2

Выплаты по автогражданке в Украине выросли до 5,3 млрд грн за 10 месяцев 2025 года

дтп, автомобили
45% ДТП урегулировано "Европротоколом". / Shutterstock

За 10 месяцев 2025 года страховые компании – члены Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) урегулировали 122 890 страховых случаев по договорам ОСГПО ("автогражданки"). Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные МТСБУ.

За этот период общая сумма страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности составила 5,3 миллиарда гривен, что на 34% превышает показатель в прошлом году.

Рост популярности "Европротокола"

Водители в Украине все чаще используют Европротокол для самостоятельного урегулирования ДТП без вызова полиции:

  • 55 462 страховых случая (или 45% от общего количества ДТП) было урегулировано за январь-октябрь 2025 года именно по этой процедуре (в прошлом году - 37,8%);
  • общая сумма выплат по ДТП, урегулированным по "Европротоколом", выросла на 84,5% и достигла 1,5 миллиарда гривен;
  • средняя выплата по "Европротоколом" составила 27 599,5 гривны.

Цифровизация и объем договоров

За январь-октябрь 2025 года было заключено 6 039 674 договоров ОСГПО, что на 5,51% меньше, чем за тот же период 2024 года. В то же время наблюдается устойчивая тенденция к цифровизации: 99,7% договоров было заключено в электронном виде. Общая сумма собранных страховых премий составила 18,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что средний размер страховой выплаты по требованиям потерпевших в ДТП за 9 месяцев 2025 года составил 42 248 грн, что на 27,5% больше чем в аналогичном периоде 2024 года (33 313,5 грн). Этот рост обусловлен прежде всего повышением стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, увеличением количества ДТП, а также изменениями в урегулировании.

Автор:
Татьяна Ковальчук