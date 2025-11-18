У жовтні кількість регламентних виплат потерпілим у ДТП зросла на понад 50%

У жовтні 2025 року Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) здійснило регламентні виплати потерпілим у ДТП. Загальна сума виплат сягнула 144,1 млн грн (1 889 виплат). Показник кількості регламентних виплат у порівнянні з жовтнем 2024 року збільшився на 52,6%, а сума виплат – на 112,3%.

Повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу МТСБУ.

Ключова причина зростання: значне збільшення кількості звернень від потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, винуватцями яких були власники незастрахованих транспортних засобів (тобто, без чинного полісу ОСЦПВ, так званої автоцивілки).

Ця категорія виплат стала домінуючою. У жовтні здійснено 1 031 виплату на суму 98,5 млн грн. Це становить 68,4% від усіх виплат Фонду захисту потерпілих. У порівнянні з жовтнем 2024 року, кількість таких виплат зросла на 125%, а загальна сума — на 207%.

Член правління МТСБУ Андрій Граділь зазначив, що таке зростання є разовим. Воно зумовлене тим, що у жовтні було врегульовувало справи, накопичені у попередні періоди, щоб завершити фінансовий рік.

"Бюро завершувало низку процедур, пов’язаних із остаточним врегулюванням справ зазначеної категорії, тому частина виплат, які були підготовлені раніше, відобразилася саме у звітності за жовтень", — пояснив він.

Крім того, на динаміку вплинули зміни у законодавстві (Закон України №3720-ІХ), які зобов’язали представників пільгових категорій укладати договори ОСЦПВ. Оскільки частина цих водіїв ще не адаптувалася до нових вимог і не придбала поліси, у жовтні було зафіксовано більше виплат за участю незастрахованих винуватців.

Нагадаємо, за 10 місяців 2025 року страхові компанії – члени МТСБУ врегулювали 122 890 страхових випадків за договорами ОСЦПВ (автоцивілки). Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.