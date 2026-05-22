Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Готівковий курс:

USD

44,13

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Квартальний дохід Lenovo зріс на 27% завдяки продажам комп'ютерів

Lenovo
Квартальний дохід Lenovo зріс на 27% завдяки продажам комп'ютерів / Depositphotos

Найбільший у світі виробник комп'ютерів Lenovo Group зафіксував зростання квартального доходу на 27%, суттєво перевершивши попередні прогнози аналітиків. Стрімкий стрибок відбувся на тлі високого споживчого попиту на персональні комп'ютери та розширення ринкової частки компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Після оприлюднення фінансового звіту акції китайської корпорації на торгах у Гонконгу злетіли на 15%, продемонструвавши найбільше відсоткове зростання серед усіх компаній індексу Hang Seng. 

Загальний дохід Lenovo за четвертий фіскальний квартал (що завершився в березні) досяг 21,6 млрд доларів США, тоді як експерти прогнозували лише 18,7 млрд доларів. При цьому чистий прибуток акціонерів підскочив на 479% — до 521 млн доларів.

Як компанія долає дефіцит чіпів та розвиває ШІ

Головне джерело доходів Lenovo, яким є підрозділ ПК, планшетів та смартфонів, показав зростання на 24%, що стало найвищим показником за останні п'ять років. За даними Counterpoint Research, у першому кварталі 2026 року світові поставки комп'ютерів зросли на 3,2% (до 63,3 млн одиниць), тоді як відвантаження Lenovo підскочили одразу на 9% (до 16,5 млн одиниць), забезпечивши компанії 26% глобального ринку.

Успіху компанії сприяли такі чинники:

  • Диверсифікація поставок: ІТ-індустрія наразі потерпає від суворого дефіциту мікросхем пам'яті, ціни на які подвоїлися за квартал через потреби ШІ-датацентрів. Lenovo змогла мінімізувати ризики завдяки широкій базі постачальників, зокрема залучивши провідного китайського виробника ChangXin Memory Technologies.
  • ШІ-інфраструктура: корпорація активно нарощує присутність на ринку штучного інтелекту. Портфель замовлень на ШІ-сервери вже досяг 21 млрд доларів, а підрозділ інфраструктурних рішень продемонстрував найшвидші темпи зростання в компанії — на 37%.

Для компенсації високої вартості комплектуючих Lenovo була змушена частково підвищити роздрібні ціни на готову продукцію. Проте споживачі активно купували техніку, намагаючись випередити подальше здорожчання гаджетів.

Нагадаємо, Samsung уклав угоду з профспілкою та скасував масштабний страйк працівників. Керівництву Samsung Electronics в останній момент вдалося призупинити 18-денний протест 48 тисяч співробітників, погодивши рекордні бонуси акціями для персоналу напівпровідникового крила. Це дозволило уникнути повного паралічу виробництва та врятувало світовий технологічний сектор від тотального дефіциту чипів пам'яті.

Автор:
Максим Кольц