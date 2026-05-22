Квартальний дохід Lenovo зріс на 27% завдяки продажам комп'ютерів

Найбільший у світі виробник комп'ютерів Lenovo Group зафіксував зростання квартального доходу на 27%, суттєво перевершивши попередні прогнози аналітиків. Стрімкий стрибок відбувся на тлі високого споживчого попиту на персональні комп'ютери та розширення ринкової частки компанії.

Після оприлюднення фінансового звіту акції китайської корпорації на торгах у Гонконгу злетіли на 15%, продемонструвавши найбільше відсоткове зростання серед усіх компаній індексу Hang Seng.

Загальний дохід Lenovo за четвертий фіскальний квартал (що завершився в березні) досяг 21,6 млрд доларів США, тоді як експерти прогнозували лише 18,7 млрд доларів. При цьому чистий прибуток акціонерів підскочив на 479% — до 521 млн доларів.

Як компанія долає дефіцит чіпів та розвиває ШІ

Головне джерело доходів Lenovo, яким є підрозділ ПК, планшетів та смартфонів, показав зростання на 24%, що стало найвищим показником за останні п'ять років. За даними Counterpoint Research, у першому кварталі 2026 року світові поставки комп'ютерів зросли на 3,2% (до 63,3 млн одиниць), тоді як відвантаження Lenovo підскочили одразу на 9% (до 16,5 млн одиниць), забезпечивши компанії 26% глобального ринку.

Успіху компанії сприяли такі чинники:

Диверсифікація поставок: ІТ-індустрія наразі потерпає від суворого дефіциту мікросхем пам'яті, ціни на які подвоїлися за квартал через потреби ШІ-датацентрів. Lenovo змогла мінімізувати ризики завдяки широкій базі постачальників, зокрема залучивши провідного китайського виробника ChangXin Memory Technologies.

ШІ-інфраструктура: корпорація активно нарощує присутність на ринку штучного інтелекту. Портфель замовлень на ШІ-сервери вже досяг 21 млрд доларів, а підрозділ інфраструктурних рішень продемонстрував найшвидші темпи зростання в компанії — на 37%.

Для компенсації високої вартості комплектуючих Lenovo була змушена частково підвищити роздрібні ціни на готову продукцію. Проте споживачі активно купували техніку, намагаючись випередити подальше здорожчання гаджетів.

