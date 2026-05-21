Samsung скасував масштабний страйк працівників та домовився з профспілкою

Керівництво південнокорейського технологічного гіганта Samsung Electronics уклало попередню компромісну угоду зі своєю найбільшою профспілкою в останній момент перед початком масштабного протесту. Завдяки цьому запланований 18-денний загальний страйк 48 тисяч працівників призупинено.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Новина про досягнення компромісу викликала полегшення на світовому технологічному ринку та в самій Південній Кореї, де на частку Samsung припадає близько чверті всього національного експорту. На тлі скасування протесту акції компанії, як і головний корейський індекс KOSPI, злетіли майже на 8% під час ранкових торгів.

Шалені бонуси акціями та умови угоди

Хоча інвестори радіють уникненню кризи, умови договору викликали занепокоєння аналітиків через суттєве зростання витрат компанії на оплату праці. Профспілка знизила початкову вимогу щодо виділення 15% від операційного прибутку на премії, погодившись на 10,5%.

Ключові деталі компромісу між сторонами:

Бонуси цінними паперами: щоб знизити негайне фінансове навантаження на бюджет, Samsung виплачуватиме спеціальні премії працівникам напівпровідникового підрозділу акціями компанії, а не готівкою. Ця програма розрахована щонайменше на 10 років.

Рекордні виплати: через прив'язку до прибутків від ШІ-буму звичайний інженер підрозділу мікросхем із базовою зарплатою у 80 млн вон може розраховувати на сумарний бонус цього року в розмірі близько 626 млн вон (приблизно 416 000 доларів США).

Жорсткі KPI: виплата акцій буде прямо залежати від досягнення амбітних фінансових цілей. Напівпровідникове крило має забезпечувати понад 200 трлн вон ($135 млрд) річного операційного прибутку з 2026 по 2028 роки.

Окрім преміальної системи, керівництво погодилося підняти базову зарплату працівникам у середньому на 6,2%, а також покращити умови житлового кредитування та виплат на догляд за дітьми. Фінальне голосування серед членів профспілки щодо затвердження угоди пройде з 22 по 27 травня.

Нагадаємо, заводи Samsung готувалися до зупинки через масштабний страйк, який ставив під загрозу весь світовий ринок чипів. Попередній раунд перемовин за участю урядових посередників повністю провалився, і аналітики прогнозували падіння корейського ВВП на 0,5% та дефіцит мікросхем пам'яті для серверів штучного інтелекту, смартфонів та автопрому по всьому світу.