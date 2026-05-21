Samsung отменила масштабную забастовку работников и договорилась с профсоюзом

Руководство южнокорейского технологического гиганта Samsung Electronics заключило предварительное компромиссное соглашение со своим крупнейшим профсоюзом в момент перед началом масштабного протеста. Благодаря этому запланирована 18-дневная всеобщая забастовка 48 тысяч работников приостановлено.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Новость о достижении компромисса вызвала облегчение на мировом технологическом рынке и в Южной Корее, где на долю Samsung приходится около четверти всего национального экспорта. На фоне упразднения протеста акции компании, как и главный корейский индекс KOSPI, взлетели почти на 8% во время утренних торгов.

Безумные бонусы акциями и условия сделки

Хотя инвесторы радуются избеганию кризиса, условия договора вызвали обеспокоенность аналитиков из-за существенного роста расходов компании на оплату труда. Профсоюз снизил первоначальное требование о выделении 15% от операционной прибыли на премии, согласившись на 10,5%.

Ключевые детали компромисса между сторонами:

Бонусы ценными бумагами: чтобы снизить немедленную финансовую нагрузку на бюджет, Samsung будет выплачивать специальные премии работникам полупроводникового подразделения акциями компании, а не наличными. Эта программа рассчитана минимум на 10 лет.

Рекордные выплаты: из-за привязки к доходам от ИИ-бума обычный инженер подразделения микросхем с базовой зарплатой в 80 млн вон может рассчитывать на суммарный бонус в этом году в размере около 626 млн вон (приблизительно 416 000 долларов США).

Жесткие KPI: выплата акций будет напрямую зависеть от достижения амбициозных финансовых целей. Полупроводниковое крыло должно обеспечивать более 200 трлн вон ($135 млрд) годовой операционной прибыли с 2026 по 2028 годы.

Кроме премиальной системы руководство согласилось поднять базовую зарплату работникам в среднем на 6,2%, а также улучшить условия жилищного кредитования и выплат по уходу за детьми. Финальное голосование среди членов профсоюза по утверждению соглашения пройдет с 22 по 27 мая.

Напомним, заводы Samsung готовились к остановке из-за масштабной забастовки, которая ставила под угрозу весь мировой рынок чипов. Предыдущий раунд переговоров с участием правительственных посредников полностью провалился и аналитики прогнозировали падение корейского ВВП на 0,5% и дефицит микросхем памяти для серверов искусственного интеллекта, смартфонов и автопрома по всему миру.