Переговоры между руководством Samsung Electronics и крупнейшим профсоюзом компании полностью провалились. Это открывает путь к масштабной забастовке, которая может парализовать поставки микросхем по всему миру и затормозить один из главных двигателей экономики Южной Кореи.

Общая остановка работы запланирована уже на четверг. Руководство компании отклонило компромиссное предложение государственных посредников, которое до этого согласовал профсоюз. На этом фоне акции Samsung упали на 4,4%.

Почему работники бунтуют и чего требуют

Корейские технологические компании сейчас получают сверхприбыли благодаря глобальному буму инфраструктуры искусственного интеллекта. Например, полупроводниковое подразделение Samsung в первом квартале увеличило прибыль в 48 раз. На этом фоне работники требуют большей доли заработанного.

Конфликт возник из-за системы бонусов:

Требования профсоюза: отменить действующие ограничения по выплатам, выделять работникам 15% от операционной прибыли компании и официально закрепить эти условия в трудовых договорах. Они также требуют бонусов даже для тех подразделений, которые сейчас убыточны.

Позиция руководства: Samsung согласилась выделять 10% прибыли и предложила единовременные выплаты выше рыночных стандартов. Требования профсоюза в компании назвали "чрезмерными" и заявили, что выплата бонусов в убыточных отделах нарушит базовые корпоративные принципы и повредит всей отрасли.

Последствия для мира и власти

Samsung является крупнейшим в мире поставщиком микросхем памяти, которые используются повсюду – от серверов дата-центров и смартфонов до электромобилей. Любые задержки в производстве чреваты глобальной цепочкой поставок и замедляют разработку чипов следующего поколения. По оценкам Центробанка Кореи, продолжительная забастовка может снизить рост ВВП страны на 0,5 процентного пункта.

Эксперты ожидают, что из-за высоких рисков в ситуацию вмешается правительство, которое имеет право применить чрезвычайное трудовое законодательство для принудительной остановки забастовки. Президент Южной Кореи Ли Чже Мён на заседании кабинета министров уже призвал к "умным границам" в коллективных протестах.

