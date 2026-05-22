Квартальный доход Lenovo вырос на 27% благодаря продажам компьютеров

Крупнейший в мире производитель компьютеров Lenovo Group зафиксировал рост квартального дохода на 27%, существенно превзойдя предварительные прогнозы аналитиков. Стремительный скачок произошел на фоне высокого потребительского спроса на персональные компьютеры и расширение рыночной доли компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

После обнародования финансового отчета акции китайской корпорации на торгах в Гонконге взлетели на 15%, продемонстрировав наибольший процентный рост среди всех компаний индекса Hang Seng.

Общий доход Lenovo за четвертый фискальный квартал (завершившийся в марте) достиг 21,6 млрд долларов США, тогда как эксперты прогнозировали всего 18,7 млрд долларов. При этом чистая прибыль акционеров подскочила на 479% — до 521 млн долларов.

Как компания преодолевает дефицит чипов и развивает ИИ

Главный источник доходов Lenovo, которым является подразделение ПК, планшетов и смартфонов, показал рост на 24%, что явилось самым высоким показателем за последние пять лет. По данным Counterpoint Research, в первом квартале 2026 года мировые поставки компьютеров выросли на 3,2% (до 63,3 млн. единиц), тогда как отгрузки Lenovo подскочили сразу на 9% (до 16,5 млн. единиц), обеспечив компании 26% глобального рынка.

Успеху компании способствовали следующие факторы:

Диверсификация поставок: ІТ-индустрия страдает от строгого дефицита микросхем памяти, цены на которые удвоились за квартал из-за потребностей ИИ-датацентров. Lenovo смогла минимизировать риски благодаря широкой базе поставщиков, в том числе привлекая ведущего китайского производителя ChangXin Memory Technologies.

ИИ-инфраструктура: корпорация активно наращивает присутствие на рынке искусственного интеллекта. Портфель заказов на ИИ-серверы уже достиг 21 млрд долларов, а подразделение инфраструктурных решений продемонстрировало быстрые темпы роста в компании — на 37%.

Для компенсации высокой стоимости комплектующих Lenovo вынуждена была частично повысить розничные цены на готовую продукцию. Однако потребители активно покупали технику, пытаясь опередить дальнейшее удорожание гаджетов.

Напомним, Samsung заключил соглашение с профсоюзом и отменил масштабную забастовку работников. Руководству Samsung Electronics в последний момент удалось приостановить 18-дневный протест 48 тысяч сотрудников, согласовав рекордные бонусы акциями для персонала полупроводникового крыла. Это позволило избежать полного паралича производства и спасло мировой технологический сектор от тотального дефицита чипов памяти.