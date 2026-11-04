Трамп знайшов винного у високих цінах на пальне у США: це вже не Зеленський

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська економіка зараз "найкраща за всю історію". Однак люди не можуть цього відчути через високі ціни на бензин. При цьому він прямо визнав, що винний у цій ситуації Іран, хоча раніше неодноразово покладав вину на Володимира Зеленського та удари України по російських НПЗ.

Як пише Dilo, про це Трамп заявив в ефірі каналу Fox News.

Очільник Білого Дому похизувався, що нинішній стан американської економіки перевершує навіть ситуацію під час його першого президентського терміну, однак ціни на бензин нібито заважають громадянам це "відчути".

"У нас зараз найкраща економіка за всю історію. Знаєте, під час мого першого президентського терміну економіка була найкращою, але нинішня перевершує навіть її. Однак через ціни на бензин люди не відчувають цього настільки, наскільки відчували б за інших обставин. А ситуація з цінами на бензин виникла через Іран", – наголосив Трамп.

Зауважимо, риторика Трампа кардинально змінилася після того, як представники Демократичної партії здобувають низку важливих перемог у ключових штатах на проміжних виборах до Сенату та Палати представників Конгресу США.

Крім того, середня роздрібна ціна бензину у США перевищила $4 за галон у день проміжних виборів до Конгресу і становила $4,13 за галон.

Звинувачення на адресу України

Раніше Трамп неодноразово звинувачував Володимира Зеленського у зростанні світових цін на енергоносії і просив припинити атаки по російських нафтопереробних заводах, оскільки "ці атаки завдають серйозної шкоди світовим ринкам дизельного палива, зокрема у США, і фермери та різноманітні підприємства сильно страждають від цього".

У дефіциті Трамп звинувачував саме українські удари, а не власну війну з Іраном, яка обмежила поставки нафти з Близького Сходу.

Трамп не перший американський посадовець, який звинувачував українські удари в зростанні цін на дизель: тижнем раніше про це заявляв міністр енергетики Кріс Райт.

Також міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що українські удари по російській енергетиці призводять до енергетичної кризи.