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У Києві снаряд потрапив у два житлових будинки у Святошинському районі
У вівторок, 15 березня, у Святошинському районі Києва боєприпас потрапив у два житлових будинки. Наразі відомо про двох загиблих.
Про це повідомили у ДСНС.
Боєприпас потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок цього сталося незначне пошкодження будинку. Крім того, локально на поверхах сталися незначні спалахи.
Рятувальникам вдалося о 05:36 локалізувати спалах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, у Святошинському районі боєприпас потрапив до шістнадцятиповерхового житлового будинку. Внаслідок цього відбулися значні руйнування будівлі. Крім того, виникло спалах з 1 по 16 поверхи.
На місці події було виявлено тіла двох загиблих. Крім того, 27 громадян врятовано.
Також вранці 15 березня окупанти обстріляли багатоповерхівку у Подільському районі Києва.
14 березня в Оболонському районі Києва снаряд потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого на двох поверхах виникло загоряння.
У Києві російські окупанти також обстріляли завод Антонова та багатоповерховий будинок. За попередніми даними, загинули двоє людей і семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. З місця вибуху евакуювали близько 70 людей.