В "Дії" запускают оформление пенсий

Министерство цифровой трансформации запускает на портале "Дія" услугу назначения и пересчета пенсии онлайн, а также ряд других социальных услуг.

Об этом сообщил в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1" министр Михаил Федоров, передает пресс-служба ведомства.

"Более 1 млн украинцев ежегодно оформляют назначение или перерасчет пенсии. Для того чтобы оформить выплату от государства, бабушкам и дедушкам нужно было ходить по госорганам, стоять в очередях, что особенно подвергало их здоровье опасности во время пандемии. Теперь они смогут сделать это, не выходя из дома, на портале "Дія". Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы, отправить заявку — и все", — отметил он.

По словам главы Минцифры, эта услуга максимально упрощена: само заявление сделано в форме анкеты, где нужно отвечать "да" или "нет". Вся информация в реестрах подтянется автоматически.

Документы, которых в реестрах нет, можно будет сфотографировать и загрузить в заявление, чтобы избежать необходимости каждый раз посещать госучреждение.

В то же время подробности о других новых соцуслугах в "Дії" пока не приводятся.

Напомним также, что с 1 декабря запускается масштабное бета-тестирование услуги смены места регистрации через "Дію": принять в нем участие приглашают всех желающих. Закон, предусматривающий введение такой услуги, Верховная Рада приняла 5 ноября.

Источник фото: Depositphotos