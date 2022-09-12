В Минреинтеграции рассказали, когда начнут выплачивать пенсии на освобожденных территориях Харьковщины

Передвижные отделения "Укрпочты" начнут развозить пенсии с понедельника-вторника следующей недели.

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Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В течение следующей недели "Укрпочта" готова обеспечить первую доставку и выплату пенсий жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковской области. Соответствующее решение принято 10 сентября по результатам заседания Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский добавил, что передвижные отделения начнут развозить пенсии с понедельника-вторника.

"На этапе решения находится также вопрос по тем пенсионерам, которые получают выплаты на карточки. Но и они в ближайшее время будут устранены. Пенсии получат все", - говорит он.

Напомним, что в Кабмине было предложено увеличить пенсии за счет меценатов.