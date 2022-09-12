"Укрпочта" анонсировала выпуск маркированного конверта "Добро пожаловать в ад"

В рамках выпуска "военных" марок “Укрпочта” создаст марковый конверт "Добро пожаловать в ад", посвященный развернувшемуся с начала сентября контрнаступлению ВСУ. Об этом в Facebook сообщил глава компании Игорь Смелянский.

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"В этом месяце мы планировали сменить военную тему на культурную, чтобы немного вас разгрузить. Но, благодаря нашим ВСУ, происходят такие события, что мы не можем не задокументировать их так, как это умеет "Укрпочта". Мы добавили в коллекцию символический маркированный конверт "Добро пожаловать в ад". Думаю, этой фразой можно описать то, что сейчас чувствуют наши враги", — прокомментировал Смелянский.

"Добро пожаловать в ад" станет первым марковым конвертом военного времени. За его дизайн проголосовало более 200 000 украинцев. На нем разместят новую марку "Тризуб". Точную дату запуска продаж "Укрпочта" сообщит впоследствии.

Накануне компания выпустила марку "Пес Патрон". Автором почтового выпуска стал дизайнер-иллюстратор Александр Никитюк, участник конкурса "Укрпочты" на лучший дизайн почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины!".

До этого, 24 августа в продаже появилась новая почтовая марка "Вільні. Незламні. Непереможні", выпущенная ко Дню независимости Украины.

Кроме того, "Укрпочта" уже выпустила для продажи новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины", ее тираж - 5 миллионов экземпляров, однако действуют ограничения на продажу.