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Общество
Дата публикации

"Укрпочта" выпустила новую почтовую марку ко Дню независимости Украины

"Укрпочта" выпустила новую почтовую марку ко Дню независимости Украины
На Черниговщине погасили новую марку "Вільні. Незламні. Непереможні". Фото: Facebook Черниговской облгосадминистрации

24 августа в продаже появилась новая почтовая марка "Вільні. Незламні. Непереможні", выпущенная ко Дню независимости Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

Марку можно приобрести в отделениях почты и онлайн на следующих платформах:

Стоимость блока марок – 60 грн. В блок вошла марка с украинским воином и 6 иллюстраций, показывающих последние 6 месяцев российско-украинской войны.

На покупку действует ограничение: 5 почтовых блоков + 5 конвертов на один заказ. "Укрпочта" выпустила 1 млн экземпляров, поэтому считает, что их должно хватить всем коллекционерам марок военного времени.

"Автор почтовых эскизов – украинский дизайнер из Краматорска Антон Хрупин. Этот почтовый блок, как и предыдущие марки с 24 февраля, объединяет слово "война" и уверен, что со временем я напишу вам о выпуске марки со словом "победа", - добавил директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Накануне, с 19 августа, в Украине открыли онлайн-продажу филателистических абонементов, позволяющих оформить подписку на все почтовые выпуски с августа по конец года за 750 гривен.

Кроме филателистической продукции, в абонемент входят, в частности, уникальные лимитированные конверты с погашением "Первый день. Киев", получить которые другим способом можно только лично посетив Киев в день введения почтовых марок в обращение.

Кроме того, "Укрпочта" уже выпустила для продажи новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины", ее тираж - 5 миллионов экземпляров, однако действуют ограничения на продажу.

Автор:
Вита Молодан