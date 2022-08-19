"Укрпочта" ввела онлайн-абонементы для филателистов: какие марки можно предзаказать уже

С 19 августа в Украине открыли онлайн-продажу филателистических абонементов, позволяющих оформить подписку на все почтовые выпуски с августа по конец года за 750 гривен. Об этом говорится в сообщении "Укрпочты".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Теперь Вам не нужно отслеживать анонсы "Укрпочты" и выстраиваться в длиннющие очереди, чтобы получить желанные почтовые марки по номинальной стоимости", - говорится в нем.

Кроме филателистической продукции, в абонемент входят, в частности, уникальные лимитированные конверты с погашением "Первый день. Киев", получить которые другим способом можно только лично посетив Киев в день введения почтовых марок в обращение.

Выкупить зарезервированные товары можно будет дистанционно. Сейчас с учетом двух имеющихся выпусков продукции стоимость стандартного абонемента на пять месяцев составляет 1490 гривен.

Кроме самой услуги подписки за 750 гривен, сюда включен почтовый блок выпуска "Свободные. Несокрушимые. Непобедимые" (60 гривен), конверт первого дня (82 гривны) и немаркированный художественный конверт С6 (6 гривен), а также лист с 8 марками благотворительного выпуска "Пес Патрон" (248 гривен), сразу два конверта первого дня из этой коллекции (318 гривен), немаркированные конверты С6 и С5 (6 плюс 10 гривен) и карточка (10 гривен).

Заказы присылаются владельцу онлайн-абонемента на указанное им при регистрации отделение почтовой связи в Украине или в адрес вне Украины. Доставка в пределах Украины осуществляется бесплатно, за пределы Украины – в соответствии с действующими тарифами "Укрпочты" на услугу по доставке мелких пакетов.

Также доступна возможность купить то же самое, но вместе с эксклюзивным клясером "Почтовые марки Украины военного времени" за 1450 гривен. Таким образом, общая сумма составит 2940 гривен.

Кляссер содержит 16 листов, соответственно 32 страницы черного цвета. Однако отдельно он не продается. Заказ же других товаров доступен в интернет-магазине "Укрпочты".