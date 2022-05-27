Патрон получил престижную награду в Каннах, но организаторы решили вырезать речь хозяина пса

Знаменитый пес-сапер Патрон получил самую престижную награду для собак в Каннах – Palm Dog Humanitarian. При этом организаторы мероприятия решили вырезать обращение хозяина пса, когда тот просил вдохновиться отвагой Патрона и давать больше оружия Украине.

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"При других жизненных обстоятельствах я бы радовался и крутил хвостом. Пусть бы уцепили эту награду мне на шею и покормили чем-нибудь вкусным после. Но реальность пока не та. Во время награждения, к сожалению, речь Михаила (это мой человек и коллега) вырезали", — отреагировал Патрон в своем Instagram.

Почему призыв поставить Украине больше оружия вырезали, организаторы еще не объяснили. В свою очередь Патрон добавил, что он рад награде, но будет еще более счастлив, когда узнает о победе Украины в войне с РФ.

Награждение Патрона в Каннах. Видео: ГСЧС

Ранее украинский кот Степан, ведущий фотоблог loveyoustepan в соцсети Instagram, получил награду в рамках World Influencers and Bloggers Awards 2022. Награждение состоялось в пятизвездочной гостинице Martinez в Каннах