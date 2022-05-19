Кот Степан из Харькова получил награду как влиятельный Instagram-блогер

Украинский кот Степан, ведущий фотоблог loveyoustepan в соцсети Instagram, накануне получил награду в рамках World Influencers and Bloggers Awards 2022. Награждение состоялось в пятизвездочной гостинице Martinez в Каннах (Франция) 18 мая.

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"Спасибо вам всем! Я очень счастлив", - прокомментировал событие кот, опубликовав фото со стеклянным призом.

Отметим, что сам Степан, судя по контенту в блоге, ныне живет неподалеку - в Ницце. Ранее он с хозяйкой Анной проживал в Харькове, однако им пришлось эвакуироваться из-за российского военного вторжения.

Объявляя о номинировании на своей награды коту в конце марта, Всемирная ассоциация инфлюэнсеров и блоггеров, которая организует мероприятие и помогла ранее ему с хозяйкой переехать во Францию, отмечала, что организовала со Степаном и благотворительным фондом Zagoriy Foundation сбор средств для украинских животных.

Отмечалось, что собрать удалось более 10 тысяч долларов, которые были распределены в несколько фондов, "которые помогают нашим маленьким друзьям, пострадавшим от войны".

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Напомним также, что более крупных представителей кошачьих, обитавших в Харькове, ранее эвакуировали из разрушенного обстрелами "Фельдман Экопарка", в частности, в Одессу и в Киев.