Кіт Степан з Харкова отримав нагороду як впливовий Instagram-блогер

Український кіт Степан, що веде фотоблог loveyoustepan у соцмережі Instagram, напередодні отримав нагороду в рамках World Influencers and Bloggers Awards 2022. Нагородження відбулося у п'ятизірковому готелі Martinez у Каннах (Франція) 18 травня.

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"Дякую вам усім! Я дуже щасливий", - прокоментував подію кіт, опублікувавши фото зі скляним призом.

Зазначимо, що сам Степан, судячи з контенту у блозі, нині живе неподалік – у Ніцці. Раніше він із господаркою Анною проживав у Харкові, проте їм довелося евакуюватися через російське військове вторгнення.

Оголошуючи про номінування своєї нагороди коту наприкінці березня, Всесвітня асоціація інфлюенсерів та блогерів, яка організовує захід та допомогла раніше йому із господаркою переїхати до Франції, зазначала, що організувала зі Степаном та благодійним фондом Zagoriy Foundation збір коштів для українських тварин.

Зазначалося, що зібрати вдалося понад 10 тисяч доларів, які були розподілені між кількома фондів, "які допомагають нашим маленьким друзям, які постраждали від війни".

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Нагадаємо також, що більших представників котячих, які мешкали в Харкові, раніше евакуювали з зруйнованого обстрілами "Фельдман Екопарку", зокрема, до Одеси та Києва.