- Тип
- зненацька зненацька
- Категорія
- Life
- Дата публікації
-
Патрон отримав престижну нагороду в Каннах, але організатори вирішили вирізати промову господаря пса
Знаменитий пес-сапер Патрон отримав найпрестижнішу нагороду для собак у Каннах – Palm Dog Humanitarian. При цьому організатори заходу вирішили вирізати звернення господаря пса, коли той просив надихнутися відвагою Патрона та давати більше зброї Україні.
"За інших життєвих обставин я б радів і крутив хвостом. Нехай би вчепили цю нагороду мені на шию і погодували чимось смачним після. Але реальність поки не та. Під час нагородження, на жаль, промову Михайла (це моя людина та колега) вирізали", - відреагував Патрон у своєму Instagram.
Чому заклик поставити Україні більше зброї вирізали, організатори ще не пояснили. У свою чергу Патрон додав, що він радий нагороді, але буде ще щасливішим, коли дізнається про перемогу України у війні з РФ.
Раніше український кіт Степан, провідний фотоблог loveyoustepan у соцмережі Instagram, отримав нагороду в рамках World Influencers and Bloggers Awards 2022. Нагородження відбулося у п'ятизірковому готелі Martinez у КаннахПідписуйтесь на наш Telegram канал