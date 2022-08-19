"Укрпошта" ввела онлайн-абонементи для філателістів: які марки можна передплатити вже

З 19 серпня в Україні відкрито онлайн-продаж філателістичних абонементів, що дають змогу оформити передплату на усі поштові випуски з серпня до кінця року за 750 гривень. Про це йдеться у повідомленні "Укрпошти".

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"Відтепер Вам не потрібно відстежувати анонси "Укрпошти" та вишукуватися у довжелезні черги, щоб отримати омріяні поштові марки за номінальною вартістю", - сказано у ньому.

Окрім філателістичної продукції, в абонемент входять, зокрема, унікальні лімітовані конверти з погашенням "Перший день. Київ", отримати які в інший спосіб можна лише особисто завітавши до Києва у день введення поштових марок в обіг.

Викупити зарезервовані товари можна буде дистанційно. Зараз, із урахуванням двох наявних випусків продукції вартість стандартного абонементу на п'ять місяців становить 1490 гривень.

Окрім самої послуги підписки за 750 гривень, сюди включено поштовий блок випуску "Вільні. Незламні. Непереможні" (60 гривень), конверт першого дня (82 гривні) та немаркований художній конверт С6 (6 гривень), а також аркуш з 8 марками благодійного випуску "Пес Патрон" (248 гривень), відразу два конверти першого дня з цієї колекції (318 гривень), немарковані конверти С6 и С5 (6 плюс 10 гривень) та картка (10 гривень).

Замовлення надсилаються власнику онлайн-абонемента на вказане ним під час реєстрації відділення поштового зв’язку в Україні або на адресу поза Україною. Доставка в межах України здійснюється безоплатно, за межі України – відповідно до діючих тарифів "Укрпошти" на послугу з доставки дрібних пакетів.

Також доступна можливість купити те ж саме, але разом із ексклюзивним клясером "Поштові марки України воєнного часу" за 1450 гривень. Таким чином, загальна сума становитиме 2940 гривень.

Клясер містить 16 аркушів, відповідно 32 сторінки чорного кольору. Однак окремо він не продається. Замовлення ж інших товарів доступне в інтернет-магазині "Укрпошти".