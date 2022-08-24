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"Укрпошта" випустила нову поштову марку до Дня незалежності України

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до Дня незалежності України
На Чернігівщині погасили нову марку "Вільні. Незламні. Непереможні". Фото: Facebook Чернігівської облдержадміністрації

24 серпня в продажу з'явилася нова поштова марка "Вільні. Незламні. Непереможні", випущена до Дня незалежності України.

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Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

Марку можна придбати у відділеннях пошти та онлайн на таких платформах:

Вартість блоку марок – 60 грн. До блоку увійшла марка з українським воїном та 6 ілюстрацій, які показують останні 6 місяців російсько-української війни.

На купівлю діє обмеження: 5 поштових блоків + 5 конвертів на одне замовлення. "Укрпошта" випустила 1 млн примірників, тому вважає, що їх має вистачити усім колекціонерам марок воєнного часу.

"Автор поштових ескізів – український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Цей поштовий блок, як і попередні марки з 24 лютого, об'єднує слово “війна” та впевнений, що з часом я напишу вам про випуск марки зі словом "перемога", - додав директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. 

Напередодні, з 19 серпня, в Україні відкрили онлайн-продаж філателістичних абонементів, що дають змогу оформити передплату на усі поштові випуски з серпня до кінця року за 750 гривень. 

Окрім філателістичної продукції, в абонемент входять, зокрема, унікальні лімітовані конверти з погашенням "Перший день. Київ", отримати які в інший спосіб можна лише особисто завітавши до Києва у день введення поштових марок в обіг.

Крім того, "Укрпошта" вже випустила для продажу нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України", її тираж - 5 мільйонів екземплярів, проте діють обмеження на продаж. 

Автор:
Віта Молодан